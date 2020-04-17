У Білорусі рекордний сплеск хворих на коронавірус: 575 за добу
У Білорусі зареєстровано 4779 осіб з наявністю коронавірусної інфекції, за останню добу додалися 575 випадків.
Джерело: портал TUT.by з посиланням на офіційні дані Міністерства охорони здоров'я республіки
Деталі: За останню добу було зареєстровано 575 випадків - це рекордний показник з початку спалаху.
За даними влади, одужали і виписані 342 пацієнта. Померли 42 людини.
Зростання кількості хворих МОЗ республіки пов'язує з тим, що почали проводити більше тестів. У Білорусі зробили 86 тис. 813 тестів на коронавірусну інфекцію. Зараз це 5,5 тисячі тестів на добу, а на початку спалаху було 300.
За прогнозом заступника міністра охорони здоров'я Олени Богдан, ситуація з реєстрацією від 300 до 400 випадків COVID-19 в добу в Білорусі триватиме ще два-три тижні.
Фахівці зараз фіксують передачу вірусу від людини до людини всередині країни. ВООЗ рекомендує Білорусі перенесення громадських заходів; карантин людей, що мали шанс зараження вірусом; створення можливостей для віддаленої роботи, віддаленого навчання і припинення роботи підприємств, що мають другорядне значення; скорочення обсягу які не мають обов'язкового характеру переміщень, особливо для груп, схильних до великого ризику.
Православна церква звернулася до парафіян з проханням залишитися вдома і не відвідувати на свята храми, а на Радуницю - кладовища.
За оцінками міністра охорони здоров'я Володимира Караніка, пік захворюваності припаде на кінець квітня - початок травня.
Передісторія:
- Президент Білорусі Олександр Лукашенко дотримується позиції, що Covid-19 – це "психоз", якому піддалося світове співтовариство. Він розкритикував рішення РФ закрити кордон із Білоруссю та стверджує, що в країні люди помирають від різних супутніх хвороб, а не від коронавірусу.
- Лукашенко висловив надію, що Білорусь від коронавірусу захистить Господь. Президент також заявляв, що не відмовиться від параду на 9 травня.
- Водночас Білорусь звернулася до Європейського Союзу з проханням підтримати її систему охорони здоров'я і допомогти в подоланні макроекономічних наслідків коронавірусної кризи.