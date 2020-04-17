У Білорусі рекордний сплеск хворих на коронавірус: 575 за добу

У Білорусі зареєстровано 4779 осіб з наявністю коронавірусної інфекції, за останню добу додалися 575 випадків.

Джерело: портал TUT.by з посиланням на офіційні дані Міністерства охорони здоров'я республіки

Деталі: За останню добу було зареєстровано 575 випадків - це рекордний показник з початку спалаху.

За даними влади, одужали і виписані 342 пацієнта. Померли 42 людини.

Зростання кількості хворих МОЗ республіки пов'язує з тим, що почали проводити більше тестів. У Білорусі зробили 86 тис. 813 тестів на коронавірусну інфекцію. Зараз це 5,5 тисячі тестів на добу, а на початку спалаху було 300.

За прогнозом заступника міністра охорони здоров'я Олени Богдан, ситуація з реєстрацією від 300 до 400 випадків COVID-19 в добу в Білорусі триватиме ще два-три тижні.

Фахівці зараз фіксують передачу вірусу від людини до людини всередині країни. ВООЗ рекомендує Білорусі перенесення громадських заходів; карантин людей, що мали шанс зараження вірусом; створення можливостей для віддаленої роботи, віддаленого навчання і припинення роботи підприємств, що мають другорядне значення; скорочення обсягу які не мають обов'язкового характеру переміщень, особливо для груп, схильних до великого ризику.

Православна церква звернулася до парафіян з проханням залишитися вдома і не відвідувати на свята храми, а на Радуницю - кладовища.

За оцінками міністра охорони здоров'я Володимира Караніка, пік захворюваності припаде на кінець квітня - початок травня.

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