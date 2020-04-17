В Беларуси рекордный всплеск заболевших коронавирусом: 575 за сутки

В Беларуси зарегистрировано 4779 человек с наличием коронавирусной инфекции, за последние сутки добавились 575 случаев.

Источник: портал TUT.by со ссылкой на официальные данные Минздрава республики

Детали: За последние сутки было зарегистрировано 575 случаев — это рекордный показатель с начала вспышки.

По данным властей, выздоровели и выписаны 342 пациента. Умерли 42 пациента.

Рост количества заболевших Минздрав связывает с тем, что стали проводить больше тестов. В Беларуси сделали 86 тыс. 813 тестов на коронавирусную инфекцию. Сейчас это 5,5 тысячи тестов в сутки, а в начале вспышки было 300.

По прогнозу замминистра здравоохранения Елены Богдан, ситуация с регистрацией от 300 до 400 случаев COVID-19 в сутки в Беларуси продлится еще две-три недели.

Специалисты сейчас фиксируют передачу вируса от человека к человеку внутри страны. ВОЗ рекомендует Беларуси перенос общественных мероприятий; карантин людей, имевших шанс заражения вирусом; создание возможностей для удаленной работы, удаленного обучения и приостановки работы предприятий, имеющих второстепенное значение; сокращение объема не носящих обязательного характера перемещений, особенно для групп, подверженных большому риску.

Православная церковь обратилась к прихожанам с просьбой остаться дома и не посещать на праздники храмы, а на Радуницу - кладбища.

По оценкам министра здравоохранения РБ Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля - начало мая.