Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Беларуси рекордный всплеск заболевших коронавирусом: 575 за сутки

Пятница, 17 апреля 2020, 16:22
В Беларуси рекордный всплеск заболевших коронавирусом: 575 за сутки
Белапан

В Беларуси зарегистрировано 4779 человек с наличием коронавирусной инфекции, за последние сутки добавились 575 случаев.

Источник: портал TUT.by со ссылкой на официальные данные Минздрава республики

Детали: За последние сутки было зарегистрировано 575 случаев — это рекордный показатель с начала вспышки.

По данным властей, выздоровели и выписаны 342 пациента. Умерли 42 пациента.

Рост количества заболевших Минздрав связывает с тем, что стали проводить больше тестов. В Беларуси сделали 86 тыс. 813 тестов на коронавирусную инфекцию. Сейчас это 5,5 тысячи тестов в сутки, а в начале вспышки было 300.

По прогнозу замминистра здравоохранения Елены Богдан, ситуация с регистрацией от 300 до 400 случаев COVID-19 в сутки в Беларуси продлится еще две-три недели.

Специалисты сейчас фиксируют передачу вируса от человека к человеку внутри страны. ВОЗ рекомендует Беларуси перенос общественных мероприятий; карантин людей, имевших шанс заражения вирусом; создание возможностей для удаленной работы, удаленного обучения и приостановки работы предприятий, имеющих второстепенное значение; сокращение объема не носящих обязательного характера перемещений, особенно для групп, подверженных большому риску.

Православная церковь обратилась к прихожанам с просьбой остаться дома и не посещать на праздники храмы, а на Радуницу - кладбища.

По оценкам министра здравоохранения РБ Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля - начало мая.

Предыстория:

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко придерживается позиции, что Covid-19 - это "психоз", которому подверглось мировое сообщество. Он раскритиковал решение РФ закрыть границу с Беларусью и утверждает, что в стране люди умирают от различных сопутствующих болезней, а не от коронавируса.
  • Лукашенко выразил надежду, что Беларусь от коронавируса защитит Господь. Президент также заявил, что не откажется от парада на 9 мая.
  • В то же время Беларусь обратилась к Европейскому Союзу с просьбой поддержать ее систему здравоохранения и помочь в преодолении макроэкономических последствий коронавирусного кризиса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
Все новости...
Реклама: