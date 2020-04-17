Якість повітря у Києві значно покращилася

З вечора 16 квітня українська столиця опустилася у рейтингу найзабрудненіших міст світу з 1 на 9 місце.

Джерело: світовий рейтинг за індексом якості повітря QIAir

Деталі: Індекс забруднення повітря у Києві впав із 380 до 108. Наразі найзабрудненіше місто у світі – Ханчжоу, Китай. Далі у рейтингу ще 3 китайські міста.

Якість повітря у Києві наразі оцінюється як "шкідливе, для вразливих груп".

Наразі киянам рекомендують щільно позакривати вікна та за можливості залишатися вдома.

За прогнозами QIAir, якість повітря в Україні покращиться уже в суботу.

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