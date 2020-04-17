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Якість повітря у Києві значно покращилася

П'ятниця, 17 квітня 2020, 15:40
Якість повітря у Києві значно покращилася
Дмитро Ларін, УП

З вечора 16 квітня українська столиця опустилася у рейтингу найзабрудненіших міст світу з 1 на 9 місце.

Джерело: світовий рейтинг за індексом якості повітря QIAir

Деталі: Індекс забруднення повітря у Києві впав із 380 до 108. Наразі найзабрудненіше місто у світі – Ханчжоу, Китай. Далі у рейтингу ще 3 китайські міста.

Якість повітря у Києві наразі оцінюється як "шкідливе, для вразливих груп".

Наразі киянам рекомендують щільно позакривати вікна та за можливості залишатися вдома.

 

За прогнозами QIAir, якість повітря в Україні покращиться уже в суботу.

 

Передісторія:

  • У Чорнобильській зоні з 4 квітня гасять пожежу – 14 квітня відкритий вогонь вдалося погасити завдяки дощу, але трава й пеньки досі тліють.
  • 16 квітня від вечір вітер змінив напрямок – і у київському повітрі з’явилися продукти горіння, які принесло вітром з пожеж у Житомирській області та з зоні відчуження у Київській області. Киянам радили не відчиняти вікна.
  • Індекс якості повітря QIAir показав, що у деяких районах Києва індекс повітря знаходиться на позначці "небезпечно".
  • 16 квітня на території Житомирської області спостерігався сильний вітер і пилова буря. Вдень 16 квітня Київ та передмістя накрила пилова буря, пориви вітру сягали 17-22 м/с. 

Українська правда

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Теми: Київекологіярейтинг
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