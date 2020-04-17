Якість повітря у Києві значно покращилася
З вечора 16 квітня українська столиця опустилася у рейтингу найзабрудненіших міст світу з 1 на 9 місце.
Джерело: світовий рейтинг за індексом якості повітря QIAir
Деталі: Індекс забруднення повітря у Києві впав із 380 до 108. Наразі найзабрудненіше місто у світі – Ханчжоу, Китай. Далі у рейтингу ще 3 китайські міста.
Якість повітря у Києві наразі оцінюється як "шкідливе, для вразливих груп".
Наразі киянам рекомендують щільно позакривати вікна та за можливості залишатися вдома.
За прогнозами QIAir, якість повітря в Україні покращиться уже в суботу.
Передісторія:
- У Чорнобильській зоні з 4 квітня гасять пожежу – 14 квітня відкритий вогонь вдалося погасити завдяки дощу, але трава й пеньки досі тліють.
- 16 квітня від вечір вітер змінив напрямок – і у київському повітрі з’явилися продукти горіння, які принесло вітром з пожеж у Житомирській області та з зоні відчуження у Київській області. Киянам радили не відчиняти вікна.
- Індекс якості повітря QIAir показав, що у деяких районах Києва індекс повітря знаходиться на позначці "небезпечно".
- 16 квітня на території Житомирської області спостерігався сильний вітер і пилова буря. Вдень 16 квітня Київ та передмістя накрила пилова буря, пориви вітру сягали 17-22 м/с.