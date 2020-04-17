Справа про хабар: Кличко відсторонює свого заступника

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П'ятниця, 17 квітня 2020, 23:56

Мер Києва Віталій Кличко вирішив на час розслідування відсторонити від посади свого першого заступника Миколу Поворозника, якого СБУ підозрює в хабарництві.

Джерело: Кличко у Facebook

Пряма мова: "Щоб розслідування було неупередженим і не було закидів у якомусь впливі чиновника високого рангу, яким він є, Микола Поворозник написав заяву про відсторонення його від виконання обов’язків на час розслідування.

Я вважаю це правильним кроком. Тому відстороню його від виконання обов’язків першого заступника голови КМДА. Та розраховую на оперативне, об’єктивне і відкрите розслідування цієї справи".

Деталі: Мер столиці наголосив, що не збирається нікого "покривати", але, "якщо хтось займається маніпуляціями і фабрикує справу — нестиме не меншу відповідальність".

Передісторія: Раніше перший заступник голови Київської адміністрації Микола Поворозник поросив Кличка відсторонити його від посади на час розслідування.

Увечері 14 квітня стало відомо, що співробітники СБУ взялися за Поворозника, оскільки підозрюють, що він через посередника вимагав хабар у 125 тисяч доларів від представника компанії-забудовника.

Пізніше перший заступник Кличка заявив, що всі роки працював чесно, а історія з хабарем є провокацією.

Теми: Київ Віталій Кличко хабар СБУ скандал


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