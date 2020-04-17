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Дело о взятке: Кличко отстраняет своего первого зама

Пятница, 17 апреля 2020, 23:56
Дело о взятке: Кличко отстраняет своего первого зама

Мэр Киева Виталий Кличко решил на время расследования отстранить от должности своего первого заместителя Николая Поворозника, которого СБУ подозревает во взяточничестве.

Источник: Кличко в Facebook

Прямая речь: "Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком-либо влиянии чиновника высокого ранга, коим он является, Николай Поворозник написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования.

Я считаю это правильным шагом. Поэтому отстраню его от исполнения обязанностей первого заместителя председателя КГГА. И рассчитываю на оперативное, объективное и открытое расследование этого дела".

Детали: Мэр столицы подчеркнул, что не собирается никого "покрывать", но, "если кто-то занимается манипуляциями и фабрикует дело – будет нести не меньшую ответственность".

Предыстория: Ранее первый заместитель главы Киевской администрации Николай Поворозник поросил Кличко отстранить его от должности на время расследования.

Вечером 14 апреля стало известно, что сотрудники СБУ взялись за Поворозника, поскольку подозревают, что он через посредника требовал взятку в 125 тысяч долларов от представителя компании-застройщика.

Позже первый заместитель Кличко заявил, что все годы работал честно, а история со взяткой является провокацией.

Темы: КиевВиталий КличковзяткаСБУскандал
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