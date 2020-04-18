Трамп обіцяє багатомільярдну програму продовольчої допомоги через COVID-19

Президент США Дональд Трамп анонсував багатомільярдну програму продовольчої допомоги для подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Джерело: CNN

Деталі: Програмою буде займатись Міністерство сільського господарства. Планується, що для допомоги фермерам виділять 19 мільярдів доларів.

Спрямовані кошти будуть для прямих платежів фермерам та безпосередньої закупки продуктів харчування для різних організацій.

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