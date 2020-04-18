Трамп обіцяє багатомільярдну програму продовольчої допомоги через COVID-19

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Субота, 18 квітня 2020, 03:04

Президент США Дональд Трамп анонсував багатомільярдну програму продовольчої допомоги для подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Джерело: CNN

Деталі: Програмою буде займатись Міністерство сільського господарства. Планується, що для допомоги фермерам виділять 19 мільярдів доларів. 

Спрямовані кошти будуть для прямих платежів фермерам та безпосередньої закупки продуктів харчування для різних організацій. 

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Нагадаємо:

  • Наприкінці березня Сенат США прийняв законопроєкт про виділення $2,2 трильйона для стимулювання економіки через пандемію коронавірусу.  
  • Станом на 17 квітня Сполучені Штати протестували на коронавірусну інфекцію 3 мільйона 541 тисячу людей. 
  • Наразі у країні зареєстрували 699 тисяч випадків зараження. Із них вилікувались 58 тисяч хворих. Жертвами захворювання стали майже 37 тисяч осіб.

Українська правда
Теми: Трамп США


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