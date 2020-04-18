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Трамп обіцяє багатомільярдну програму продовольчої допомоги через COVID-19

Субота, 18 квітня 2020, 03:04
Трамп обіцяє багатомільярдну програму продовольчої допомоги через COVID-19

Президент США Дональд Трамп анонсував багатомільярдну програму продовольчої допомоги для подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Джерело: CNN

Деталі: Програмою буде займатись Міністерство сільського господарства. Планується, що для допомоги фермерам виділять 19 мільярдів доларів. 

Спрямовані кошти будуть для прямих платежів фермерам та безпосередньої закупки продуктів харчування для різних організацій. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • Наприкінці березня Сенат США прийняв законопроєкт про виділення $2,2 трильйона для стимулювання економіки через пандемію коронавірусу.  
  • Станом на 17 квітня Сполучені Штати протестували на коронавірусну інфекцію 3 мільйона 541 тисячу людей. 
  • Наразі у країні зареєстрували 699 тисяч випадків зараження. Із них вилікувались 58 тисяч хворих. Жертвами захворювання стали майже 37 тисяч осіб.

Українська правда
Теми: ТрампСША
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