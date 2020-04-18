Трамп обещает многомиллиардную программу продовольственной помощи из-за COVID-19

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Суббота, 18 апреля 2020, 03:04

Президент США Дональд Трамп анонсировал многомиллиардную программу продовольственной помощи для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Источник: CNN

Детали: Программой будет заниматься Министерство сельского хозяйства. Планируется, что для помощи фермерам выделят 19 миллиардов долларов.

Направлены средства будут для прямых платежей фермерам и непосредственной закупки продуктов питания для различных организаций.

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Напомним:

  • В конце марта Сенат США принял законопроект о выделении $ 2,2 триллионов для стимулирования экономики из-за пандемии коронавируса.
  • По состоянию на 17 апреля Соединенные Штаты протестировали на коронавирусную инфекцию 3 миллиона 541 тысячу человек.
  • Сейчас в стране зарегистрировали 699 тысяч случаев заражения. Из них вылечились 58 тысяч больных. Жертвами заболевания стали почти 37 тысяч человек.

Украинская правда
Темы: Трамп США


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