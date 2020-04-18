Трамп обещает многомиллиардную программу продовольственной помощи из-за COVID-19

Президент США Дональд Трамп анонсировал многомиллиардную программу продовольственной помощи для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Источник: CNN

Детали: Программой будет заниматься Министерство сельского хозяйства. Планируется, что для помощи фермерам выделят 19 миллиардов долларов.

Направлены средства будут для прямых платежей фермерам и непосредственной закупки продуктов питания для различных организаций.

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