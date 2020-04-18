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ООС: три обстріли, в тому числі з заборонених мінометів

Субота, 18 квітня 2020, 18:36
ООС: три обстріли, в тому числі з заборонених мінометів

З початку доби 18 квітня на Донбасі зафіксовано три ворожих обстріли, один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "18 квітня збройні формування Російської Федерації тричі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил, при цьому противник знову наважився використати заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 і 82 мм. Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожі обстріли".

Деталі: Усі факти порушень зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Так, загалом 11 мін з мінометів калібру 120 мм та 82 мм окупаційні війська випустили по українських підрозділах поблизу Луганського, а захисників Травневого обстріляли з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Проти українських військовослужбовців неподалік Кримського ворог застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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