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ООС: три обстрела, в том числе из запрещенных минометов

Суббота, 18 апреля 2020, 18:36
ООС: три обстрела, в том числе из запрещенных минометов

С начала суток 18 апреля на Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела, один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "18 апреля вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь по позициям Объединенных сил, при этом противник снова решился использовать запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм. Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили вражеские обстрелы".

Детали: Все факты нарушений зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Так, всего 11 мин из минометов калибра 120 мм и 82 мм оккупационные войска выпустили по украинским подразделениям вблизи Луганского, а защитников Майского обстреляли из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Против украинских военнослужащих неподалеку Крымского враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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