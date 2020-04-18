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У Зеленського думали, як закрити ринки, які продовжують працювати

Субота, 18 квітня 2020, 21:32
У Зеленського думали, як закрити ринки, які продовжують працювати

У чотирьох областях України деякі ринки частково продовжують працювати, незважаючи на введені карантинні обмеження.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: Питання щодо забезпечення виконання вимог карантину обговорювалося, зокрема, на нараді глави Офісу президента Андрія Єрмака, в якій взяли участь міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Нацполіції Ігор Клименко та голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

Дослівно: "Окремо учасники наради обговорили питання прискорення виконання рішення про закриття ринків, адже в чотирьох областях України деякі ринки частково продовжують працювати".

Що передувало: 31 березня Міністерство охорони здоров'я дозволило владі на місцях відкрити продуктові ринки під час карантину, але наказало суворо дотримуватись певних обмежень.

13 квітня Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що вирішив скасувати власну постанову, якою при певних умовах дозволялась робота ринків під час карантину. 

Ляшко пояснив, що його постанова з рекомендацією місцевим органам влади заборонити роботу ринків викликана недотриманням протиепідемічних умов.

Українська правда
Теми: Офіс президентакарантин
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