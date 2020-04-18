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У Зеленского думали, как закрыть рынки, которые продолжают работать

Суббота, 18 апреля 2020, 21:32
У Зеленского думали, как закрыть рынки, которые продолжают работать

В четырех областях Украины некоторые рынки частично продолжают работать, несмотря на введенные карантинные ограничения.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Вопрос по обеспечению выполнения требований карантина обсуждался, в частности, на совещании главы Офиса президента Андрея Ермака, в котором приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Нацполиции Игорь Клименко и председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Дословно: "Отдельно участники совещания обсудили вопросы ускорения выполнения решения о закрытии рынков, ведь в четырех областях Украины некоторые рынки частично продолжают работать".

Что предшествовало: 31 марта Министерство здравоохранения позволило властям на местах открыть продуктовые рынки во время карантина, но приказало строго придерживаться определенных ограничений.

13 апреля главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что решил отменить собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина.

Ляшко объяснил, что его постановление с рекомендацией местным органам власти запретить работу рынков вызвано несоблюдением противоэпидемических условий.

Украинская правда
Темы: Офис президентакарантин
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