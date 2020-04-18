На Донбасі поранено ще двох українських військових

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Субота, 18 квітня 2020, 21:49

У суботу ввечері внаслідок ворожого обстрілу поранено двох українських військових. Таким чином, цього дня поранених уже троє. 

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Сьогодні, 18 квітня, надвечір перед Великоднем російські загарбники вкотре цинічно здійснили обстріл позицій Об’єднаних сил. Так, на Луганському напрямку внаслідок вогню з озброєння бойової машини піхоти два українських військовослужбовця отримали осколкові поранення.

Евакуаційною технікою постраждалих воїнів оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу. Стан їх здоров’я – задовільний".

Деталі: Підрозділи Об’єднаних сил використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь у відповідь. Втрати противника уточнюються.

Що передувало: Раніше в суботу внаслідок обстрілу біля населеного пункту Кримське було поранено українського військового. 

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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