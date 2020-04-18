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На Донбассе ранены еще двое украинских военных

Суббота, 18 апреля 2020, 21:49
На Донбассе ранены еще двое украинских военных

В субботу вечером в результате вражеского обстрела ранены двое украинских военных. Таким образом, в этот день раненых уже трое.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "Сегодня, 18 апреля, вечером перед Пасхой российские захватчики в который раз цинично совершили обстрел позиций Объединенных сил. Так, на Луганском направлении вследствие огня из вооружения боевой машины пехоты два украинских военнослужащих получили осколочные ранения.

Эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинское учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья – удовлетворительное".

Детали: Подразделения Объединенных сил, используя штатное вооружение, открыли прицельный ответный огонь. Потери противника уточняются.

Что предшествовало: Ранее в субботу в результате обстрела у населенного пункта Крымское был ранен украинский военный.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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