ПЦУ таки отримала Благодатний вогонь

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Неділя, 19 квітня 2020, 17:24

Митрополит Православної церкви України Епіфаній у неділю зустрів у Києво-Видубицькому Михайлівському монастирі столиці Благодатний вогонь з Єрусалиму.

Джерело: пресслужба Київської митрополії ПЦУ, пресслужба МАУ

Деталі: Вогонь було доставлено до Києва за сприяння авіакомпанії МАУ та посольства України в Ізраїлі.

При цьому зазначається, що у зв’язку з карантинними обмеженнями роздача вогню вірянам не передбачена.

Водночас пресслужба МАУ повідомляє, що амфора із пасхальним вогнем, поміщена у спеціальний прозорий контейнер, прибула до міжнародного аеропорту "Бориспіль" рейсом МАУ PS2612 о 10:15 ранку.

Літак МАУ, далекомагістральний Boeing-767, який привіз вогонь, виконував рейс Київ – Шанхай – Тель-Авіа – Київ та доправляв гуманітарний вантаж медичного призначення з Китаю до Ізраїлю.

Компанія зазначає, що доставку небезпечних вантажів, в тому числі і Благодатного вогню, можуть здійснювати лише сертифіковані перевізники, які мають відповідний досвід, обладнання і кваліфікацію.

Що передувало: 17 квітня предстоятель Православної церкви України Епіфаній повідомив, що у цьому році церква може не отримати благодатний вогонь з Єрусалиму.

Водночас керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній закликав прихожан, незважаючи на карантин, прийти до Свято-Воскресенського храму недалеко від Києво-Печерської Лаври в Києві, куди представники УПЦ МП мають намір привезти Благодатний вогонь.

У поліції заявили, що стежать за правопорядком біля Свято-Воскресенського храму (УПЦ МП) на вул. Лаврській під час передачі Благодатного вогню у суботу ввечері.

Українська правда
Теми: Православна Церква України святкування авіа Ізраїль


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