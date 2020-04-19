ПЦУ таки получила Благодатный огонь

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний в воскресенье встретил в Киево-Выдубицком Михайловском монастыре столицы Благодатный огонь из Иерусалима.

Источник: пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ, пресс-служба МАУ

Детали: Огонь был доставлен в Киев при содействии авиакомпании МАУ и посольства Украины в Израиле.

При этом отмечается, что в связи с карантинными ограничениями раздача огня верующим не предусмотрена.

В то же время пресс-служба МАУ сообщает, что амфора с пасхальным огнем, помещенная в специальный прозрачный контейнер, прибыла в международный аэропорт "Борисполь" рейсом МАУ PS2612 в 10:15 утра.

Самолет МАУ, дальнемагистральный Boeing-767, который привез огонь, выполнял рейс Киев - Шанхай - Тель-Авиа - Киев и доставлял гуманитарный груз медицинского назначения из Китая в Израиль.

Компания отмечает, что доставку опасных грузов, в том числе и Благодатного огня, могут осуществлять только сертифицированные перевозчики, которые имеют соответствующий опыт, оборудование и квалификацию.

Что предшествовало: 17 апреля предстоятель Православной церкви Украины Епифаний сообщил, что в этом году церковь может не получить благодатный огонь из Иерусалима.

В то же время, управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний призвал прихожан, несмотря на карантин, прийти в Свято-Воскресенский храм недалеко от Киево-Печерской Лавры в Киеве, куда представители УПЦ МП намерены привезти Благодатный огонь.

В полиции заявили, что следят за правопорядком возле Свято-Воскресенского храма (УПЦ МП) на ул. Лаврской при передаче в Украину Благодатного огня в субботу вечером.