Держлісагентство: Такі пожежі, як на Житомирщині, були 24 роки тому

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Неділя, 19 квітня 2020, 22:54
Радіо Свобода

Востаннє такі масштабні пожежі, як зараз на Житомирщині, були в Україні 24 роки тому.

Джерело: голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький у Facebook

Дослівно: "Останній раз такі масштабні пожежі були 24 роки тому.

Цього разу Укргідрометцентр фіксував сильні шквальні вітри, яких не було останні 8 років. Вітер сягав 35 метрів за секунду, що сприяло швидкому поширенню вогню".

Деталі: Заблоцький також повідомив, що на Житомирщині ліквідовуються дві пожежі, нових загорянь не зафіксовано, великого задимлення вже немає.

 
Всі фото - Радіо Свобода
 
 

Передісторія:

  • Пожежа в Житомирській області триває з 16 квітня. У неділю пресслужба президента повідомляла, що в чотирьох незначних осередках тривають роботи щодо обмеження поширення займання.
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 18 квітня повідомив, що причина забруднення повітря біля Києва – пожежі у Житомирській області. 
  • У неділю він заявив, що поліція розглядає версію підпалу на Житомирщині, де вирують лісові пожежі.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що до підпалів, що стали причиною пожеж у Житомирській області, можуть бути причетні власники землі.

Українська правда
Теми: Житомирщина пожежа


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