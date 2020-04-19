Держлісагентство: Такі пожежі, як на Житомирщині, були 24 роки тому

Востаннє такі масштабні пожежі, як зараз на Житомирщині, були в Україні 24 роки тому.

Джерело: голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький у Facebook

Дослівно: "Останній раз такі масштабні пожежі були 24 роки тому.

Цього разу Укргідрометцентр фіксував сильні шквальні вітри, яких не було останні 8 років. Вітер сягав 35 метрів за секунду, що сприяло швидкому поширенню вогню".

Деталі: Заблоцький також повідомив, що на Житомирщині ліквідовуються дві пожежі, нових загорянь не зафіксовано, великого задимлення вже немає.

Всі фото - Радіо Свобода

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