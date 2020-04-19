Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Держлісагентство: Такі пожежі, як на Житомирщині, були 24 роки тому

Неділя, 19 квітня 2020, 22:54
Держлісагентство: Такі пожежі, як на Житомирщині, були 24 роки тому
Радіо Свобода

Востаннє такі масштабні пожежі, як зараз на Житомирщині, були в Україні 24 роки тому.

Джерело: голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький у Facebook

Дослівно: "Останній раз такі масштабні пожежі були 24 роки тому.

Цього разу Укргідрометцентр фіксував сильні шквальні вітри, яких не було останні 8 років. Вітер сягав 35 метрів за секунду, що сприяло швидкому поширенню вогню".

Деталі: Заблоцький також повідомив, що на Житомирщині ліквідовуються дві пожежі, нових загорянь не зафіксовано, великого задимлення вже немає.

 
Всі фото - Радіо Свобода
 
 

Передісторія:

  • Пожежа в Житомирській області триває з 16 квітня. У неділю пресслужба президента повідомляла, що в чотирьох незначних осередках тривають роботи щодо обмеження поширення займання.
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 18 квітня повідомив, що причина забруднення повітря біля Києва – пожежі у Житомирській області. 
  • У неділю він заявив, що поліція розглядає версію підпалу на Житомирщині, де вирують лісові пожежі.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що до підпалів, що стали причиною пожеж у Житомирській області, можуть бути причетні власники землі.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Житомирщинапожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Житомирщина
Повітряники повідомляли про загрозу ворожих БпЛА в Києві та областях
Росія ракетами атакувала Житомирщину, загинула людина, є потерпілі
ОВА: На Хмельниччині, Житомирщині й в Одесі були влучання, в низці областей ракети збили
Останні новини
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
Усі новини...
Реклама: