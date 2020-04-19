Держлісагентство: Такі пожежі, як на Житомирщині, були 24 роки тому
Неділя, 19 квітня 2020, 22:54
Востаннє такі масштабні пожежі, як зараз на Житомирщині, були в Україні 24 роки тому.
Джерело: голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький у Facebook
Дослівно: "Останній раз такі масштабні пожежі були 24 роки тому.
Цього разу Укргідрометцентр фіксував сильні шквальні вітри, яких не було останні 8 років. Вітер сягав 35 метрів за секунду, що сприяло швидкому поширенню вогню".
Деталі: Заблоцький також повідомив, що на Житомирщині ліквідовуються дві пожежі, нових загорянь не зафіксовано, великого задимлення вже немає.
Передісторія:
- Пожежа в Житомирській області триває з 16 квітня. У неділю пресслужба президента повідомляла, що в чотирьох незначних осередках тривають роботи щодо обмеження поширення займання.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 18 квітня повідомив, що причина забруднення повітря біля Києва – пожежі у Житомирській області.
- У неділю він заявив, що поліція розглядає версію підпалу на Житомирщині, де вирують лісові пожежі.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що до підпалів, що стали причиною пожеж у Житомирській області, можуть бути причетні власники землі.
Українська правда