До пожеж на Житомирщині можуть бути причетні власники землі – Данілов

До підпалів, що стали причиною пожеж у Житомирській області, можуть бути причетні власники землі.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов у Facebook, глава ОП Андрій Єрмак у Facebook, пресслужба президента

Деталі: Данілов зазначив, що у неділю разом з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, головою ДСНС Миколою Чечоткіним перебував у відрядженні в Овруцькому районі Житомирської області та вивчали ситуацію, пов’язану з пожежами.

Пряма мова Данілова: "На нараді розглядалось зокрема питання відповідальності власників землі, які можуть мати відношення до виникнення підпалів. Висновки не забаряться".

Деталі: Разом з тим, глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що на наступному засіданні уряду буде порушено питання щодо додаткового фінансування для людей, які втратили оселі через пожежі.

Як повідомляє пресслужба президента, за даними ДСНС, на Житомирщині тривають роботи щодо ліквідації пожеж на території державних лісогосподарських підприємств Овруцького та Народицького районів на трьох основних напрямках: район села Виступовичі, села Першотравневе та села Теклівка, а також на окремих ділянках Народицького спецлісгоспу (на межі з територією Овруцького району).

П’ять осередків горіння локалізовані, а в чотирьох незначних осередках тривають роботи щодо обмеження поширення займання.

Пожежа в Житомирській області триває з 16 квітня. Вона охопила територію в 4390 га.

Що передувало: У неділю глава МВС Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає версію підпалу на Житомирщині, де вирують лісові пожежі.

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