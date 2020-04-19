Последний раз такие масштабные пожары, как сейчас в Житомирской области, были в Украине 24 года назад.

Источник: председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий в Facebook

Дословно: "Последний раз такие масштабные пожары были 24 года назад.

На этот раз Укргидрометцентр фиксировал сильные шквальные ветры, которых не было последние 8 лет. Ветер достигал 35 метров в секунду, что способствовало быстрому распространению огня".

Детали: Заблоцкий также сообщил, что в Житомирской области ликвидируются два пожара, новых возгораний не зафиксировано, большого задымления уже нет.

Все фото - Радио Свобода

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