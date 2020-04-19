Такие пожары, как на Житомирщине, были 24 года назад – Гослесагентство
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Воскресенье, 19 апреля 2020, 22:54
Последний раз такие масштабные пожары, как сейчас в Житомирской области, были в Украине 24 года назад.
Источник: председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий в Facebook
Дословно: "Последний раз такие масштабные пожары были 24 года назад.
На этот раз Укргидрометцентр фиксировал сильные шквальные ветры, которых не было последние 8 лет. Ветер достигал 35 метров в секунду, что способствовало быстрому распространению огня".
Детали: Заблоцкий также сообщил, что в Житомирской области ликвидируются два пожара, новых возгораний не зафиксировано, большого задымления уже нет.
Предыстория:
- Пожар в Житомирской области продолжается с 16 апреля. В воскресенье пресс-служба президента сообщила, что в четырех небольших очагах продолжаются работы по ограничению распространения пожара.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 18 апреля сообщил, что причина загрязнения воздуха вокруг Киева - пожары в Житомирской области.
- В воскресенье Аваков заявил, что полиция рассматривает версию поджога в Житомирской области, где бушуют лесные пожары.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что к поджогам, ставшим причиной пожаров в Житомирской области, могут быть причастны владельцы земли.
Украинская правда
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