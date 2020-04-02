Черговий літак приземлився у Китаї: відтепер літатимуть один за одним

Український літак приземлився у Китаї та планує привезти звідти в Україну медичні маски для аптек, відтепер рейси в Китай здійснюватимуть один за одним.

Джерело: Facebook-сторінка заступника керівника Офісу президента, секретаря Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирила Тимошенка

Пряма мова: "Черговий український літак вже в Китаї.

Цього разу допомагаємо аптечним мережам перевезти звичайні маски для населення.

Від сьогодні наш повітряний мост працює в наступному режимі: Як тільки один літак вилітає з Китаю - йому назустріч вилітає наступний з Києва. І так кожного дня".

Деталі: Тимошенко не уточнив, скільки саме рейсів ще заплановано із України у Китай.

Рейс до КНР здійснює літак від компанії Sky up.

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