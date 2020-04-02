Черговий літак приземлився у Китаї: відтепер літатимуть один за одним
Український літак приземлився у Китаї та планує привезти звідти в Україну медичні маски для аптек, відтепер рейси в Китай здійснюватимуть один за одним.
Джерело: Facebook-сторінка заступника керівника Офісу президента, секретаря Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирила Тимошенка
Пряма мова: "Черговий український літак вже в Китаї.
Цього разу допомагаємо аптечним мережам перевести звичайні маски для населення.
Від сьогодні наш повітряний мост працює в наступному режимі: Як тільки один літак вилітає з Китаю - йому назустріч вилітає наступний з Києва. І так кожного дня".
Деталі: Тимошенко не уточнив, скільки саме рейсів ще заплановано із України у Китай.
Рейс до КНР здійснює літак від компанії Sky up.
Читайте також: В інтернеті вимагали, щоб я розкривав коробки, фотографував. Депутат розповів, як везли тести з Китаю
Передісторія:
- 23 березня у Києві приземлився військовий літак Іл-76, який спецрейсом з Китаю привіз в Україну медичні засоби для боротьби з COVID-19. В Україну доставили 250 тисяч швидких тестів і 521 систему проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), 80 тисяч респіраторів та 10 тисяч комбінезонів захисту, апарати штучної вентиляції легень, 500 тисяч тришарових масок.
- 29 березня у "Борисполі" приземлився ще один літак з Китаю. Спецрейсом привезли 300 тис. респіраторів, 35 тис. костюмів захисту, 1,8 млн звичайних медичних масок та інші засоби захисту. В ніч на 30 березня в Україну окремо доставили з КНР ще 100 тис. ПЛР-тестів.