Зеленський обговорив з головними "слугами" скандал з Єрмаком

Президент Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом фракції "Слуга народу" щодо ситуації з відеозаписами брата голови Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса.

Джерело: співрозмовники Української правди у фракції

Деталі: За словами джерел, Зеленський нервував і обурювався медійними атаками і реакцією партії на них.

Єрмак теж брав участь у зустрічі.

Пряма мова одного з співрозмовників: "Давід (Арахамія, голова фракції - УП) почав обговорювати тему, що і як відбувається. Ми в "Парковому" були. 6-7 людей були на зв’язку у зумі. Потім примчався Зеленський і Єрмак. Президент повіщав 20 хв і поїхав, лишив на нас Єрмака. Єрмак півтори години пояснював, що і до чого. Говорив про Гео (Лероса, нардепа, що злив відео, на якому брат Єрамка нібито торгує посадами - УП), що він перейшов на особисте. Пояснював ситуацію з братом і що це за відео. Поки - він переконав нас. Але що на тих відео буде далі - ніхто ж не знає. Після цього ми обговорювали заяву, яка вийшла".

"Президент заявив, що не дозволить нікому, навіть найближчим людям, займатись корупцією, і порадив почекати результатів роботи правоохоронців", - розповіла УП одна із заступниць голови фракції Галина Янченко.

За її словами, з контексту розмови було зрозуміло, що президент не коментував плівки Лероса, бо бачить у них політичний підтекст.

"У цій ситуації проглядається не лише вплив одного олігарха, але й одного колишнього глави Офісу президента", - сказала Янченко.

Вона також додала, що на зустрічі була озвучена інформація, що не лише Леросу вручили повістки на допит, але й брату голови ОП Денису Єрмаку, який більше 8 годин провів на допитах в СБУ та ДБР.

Водночас "Слуга народу" опублікувала у Facebook офіційну заяву з цього приводу.

Дослівно: "Наша політична сила йшла на дочасні парламентські вибори з тими самими намірами, що й Президент Володимир Зеленський, – побороти корупцію та брехню можновладців. Шлях до цього – нульова толерантність до будь-яких корупційних дій і неправди, з яких би кабінетів вона не виходила.

Тому ми як ніхто інший зацікавлені в об’єктивному розслідуванні всіх обставин ситуації навколо згаданих записів.

Ми закликаємо правоохоронні та антикорупційні органи України провести ретельне розслідування, яке має встановити, чи були факти корупції, а якщо були, то якої шкоди і які саме особи завдали державі. Слідство має також встановити, хто здійснював записи та які мотиви були в цих людей.

Ми заявляємо про неприпустимість будь-якого тиску під час слідства на учасників цієї ситуації з боку правоохоронних та антикорупційних органів, посадових осіб органів державної влади. Слідство має бути об’єктивним, неупередженим і повинне надати остаточні відповіді на питання, які сьогодні є у народних депутатів, громадськості та всього українського народу.

У разі встановлення факту корупційних діянь або інших злочинів всі винні мають бути покарані відповідно до закону, незалежно від звань, посад, родинних зв’язків та наближеності до влади".

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