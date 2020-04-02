Зеленський обговорив з головними "слугами" скандал з Єрмаком
Президент Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом фракції "Слуга народу" щодо ситуації з відеозаписами брата голови Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса.
Джерело: співрозмовники Української правди у фракції
Деталі: За словами джерел, Зеленський нервував і обурювався медійними атаками і реакцією партії на них.
Єрмак теж брав участь у зустрічі.
Пряма мова одного з співрозмовників: "Давід (Арахамія, голова фракції - УП) почав обговорювати тему, що і як відбувається. Ми в "Парковому" були. 6-7 людей були на зв’язку у зумі. Потім примчався Зеленський і Єрмак. Президент повіщав 20 хв і поїхав, лишив на нас Єрмака. Єрмак півтори години пояснював, що і до чого. Говорив про Гео (Лероса, нардепа, що злив відео, на якому брат Єрамка нібито торгує посадами - УП), що він перейшов на особисте. Пояснював ситуацію з братом і що це за відео. Поки - він переконав нас. Але що на тих відео буде далі - ніхто ж не знає. Після цього ми обговорювали заяву, яка вийшла".
"Президент заявив, що не дозволить нікому, навіть найближчим людям, займатись корупцією, і порадив почекати результатів роботи правоохоронців", - розповіла УП одна із заступниць голови фракції Галина Янченко.
За її словами, з контексту розмови було зрозуміло, що президент не коментував плівки Лероса, бо бачить у них політичний підтекст.
"У цій ситуації проглядається не лише вплив одного олігарха, але й одного колишнього глави Офісу президента", - сказала Янченко.
Вона також додала, що на зустрічі була озвучена інформація, що не лише Леросу вручили повістки на допит, але й брату голови ОП Денису Єрмаку, який більше 8 годин провів на допитах в СБУ та ДБР.
Водночас "Слуга народу" опублікувала у Facebook офіційну заяву з цього приводу.
Фракція закликала правоохоронні та антикорупційні органи провести ретельне розслідування ситуації і встановити, чи були факти корупції, а якщо були, то хто і якої шкоди завдав ними державі. Слідство також має встановити, хто записував відео і які мотиви були у цих людей.
"Слуга народу" наголосила на неприпустимості "будь-якого тиску під час слідства на учасників цієї ситуації з боку правоохоронних та антикорупційних органів, посадових осіб органів державної влади".
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Передісторія:
- Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких брат глави Офісу президента Андрія Єрмака – Денис Єрмак – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади. Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.
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Нардепи від "Слуги народу" зажадали зустрічі Зеленського з фракцією через скандальні "плівки" з братом голови Офісу президента Андрія Єрмака.
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Офіс президента заявив, що жодна людина з відеозаписів брата голови ОП Дениса Єрмака не була призначена на топ-посади.
- Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.
- У свою чергу, ДБР порушило кримінальну справу щодо Лероса.