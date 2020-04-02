Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський обговорив з головними "слугами" скандал з Єрмаком

Четвер, 2 квітня 2020, 20:40
Зеленський обговорив з головними слугами скандал з Єрмаком

Президент Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом фракції "Слуга народу" щодо ситуації з відеозаписами брата голови Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса.

Джерело: співрозмовники Української правди у фракції

Деталі: За словами джерел, Зеленський нервував і обурювався медійними атаками і реакцією партії на них.

Єрмак теж брав участь у зустрічі.

Пряма мова одного з співрозмовників: "Давід (Арахамія, голова фракції - УП) почав обговорювати тему, що і як відбувається. Ми в "Парковому" були. 6-7 людей були на зв’язку у зумі. Потім примчався Зеленський і Єрмак. Президент повіщав 20 хв і поїхав, лишив на нас Єрмака. Єрмак півтори години пояснював, що і до чого. Говорив про Гео (Лероса, нардепа, що злив відео, на якому брат Єрамка нібито торгує посадами - УП), що він перейшов на особисте. Пояснював ситуацію з братом і що це за відео. Поки - він переконав нас. Але що на тих відео буде далі - ніхто ж не знає. Після цього ми обговорювали заяву, яка вийшла".

"Президент заявив, що не дозволить нікому, навіть найближчим людям, займатись корупцією, і порадив почекати результатів роботи правоохоронців", - розповіла УП одна із заступниць голови фракції Галина Янченко.

За її словами, з контексту розмови було зрозуміло, що президент не коментував плівки Лероса, бо бачить у них політичний підтекст.

"У цій ситуації проглядається не лише вплив одного олігарха, але й одного колишнього глави Офісу президента", - сказала Янченко.

Вона також додала, що на зустрічі була озвучена інформація, що не лише Леросу вручили повістки на допит, але й брату голови ОП Денису Єрмаку, який більше 8 годин провів на допитах в СБУ та ДБР.

Водночас "Слуга народу" опублікувала у Facebook офіційну заяву з цього приводу.

Фракція закликала правоохоронні та антикорупційні органи провести ретельне розслідування ситуації і встановити, чи були факти корупції, а якщо були, то хто і якої шкоди завдав ними державі. Слідство також має встановити, хто записував відео і які мотиви були у цих людей.

"Слуга народу" наголосила на неприпустимості "будь-якого тиску під час слідства на учасників цієї ситуації з боку правоохоронних та антикорупційних органів, посадових осіб органів державної влади".

Читайте також: "Любі друзі" Зеленського. Перший корупційний скандал Зе!команди

Передісторія:

  • Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких брат глави Офісу президента Андрія Єрмака – Денис Єрмак – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади. Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.

  • Нардепи від "Слуги народу" зажадали зустрічі Зеленського з фракцією через скандальні "плівки" з братом голови Офісу президента Андрія Єрмака.

  • Офіс президента заявив, що жодна людина з відеозаписів брата голови ОП Дениса Єрмака не була призначена на топ-посади.

  • Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.
  • У свою чергу, ДБР порушило кримінальну справу щодо Лероса.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийАндрій ЄрмакскандалСлуга народуГео Лерос
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: "Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас"
Зеленський про обіцянку членства в НАТО: Це не така висока ціна за війну
Для успіху контрнаступу Україні потрібно вчасно отримувати зброю – Зеленський
Останні новини
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
Усі новини...
Реклама: