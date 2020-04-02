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"Слуги народу" хочуть зустріч з Зеленським через плівки з братом Єрмака

Четвер, 2 квітня 2020, 14:19
Слуги народу хочуть зустріч з Зеленським через плівки з братом Єрмака

Нардепи від "Слуги народу" хочуть просити президента Володимира Зеленського зустрітися з фракцією через скандальні "плівки" з братом голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у "Слузі народу"  

Пряма мова: "У фракції у внутрішніх чатах зараз обговорюють, що треба просити президента про зустріч з фракцією через відео з братом Єрмака.

Уже зрозуміло, що відео є більше. І ця історія просто так не закінчиться. Поки що є час по реакції тільки через те, що людей цікавить коронавірус. Ми навіть не можемо оцінити ризики, чим це все закінчиться для команди".

Деталі: За словами нардепів, вони не розуміють, що відбувається, і хочуть знати, яка позиція президента.

Відзначається, що депутати уже з цього питання зверталися до Єрмака – щоб і він сам пояснив, що відбувається, і щоб допоміг організувати зустріч з Зеленським, але глава ОПУ на це нібито не відгукнувся.

Коли ця фракція може бути і в якому форматі, наразі незрозуміло.

Що було раніше: 1 квітня народні депутати фракції "Слуга народу" написали заяву на Єрмака в ДБР, ОГП, СБУ, САП і МВС. Вони вимагають перевірити факти в оприлюднених нардепом Гео Леросом відеозаписах і притягнути до відповідальності винних, а не самого Лероса.

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Передісторія:

  • Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади. Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.
  • Андрій Єрмак в свою чергу заявив, що на оприлюдненому відео дійсно його брат Денис. У зв'язку з поширенням відео Єрмак мав намір звернутися із заявою до Служби безпеки України та Держбюро розслідувань.
  • Гео Лерос подав до НАБУ звернення з "плівками". У свою чергу, ДБР порушило кримінальну справу щодо Лероса.
  • Згодом юридична компанія "Міллер", яка захищає Лероса, повідомила, що після публікації "плівок" правоохоронні органи відкрили вже 5 кримінальних проваджень.
  • 1 квітня до нардепа Лероса приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки на допити.
  • Брат голови Офісу президента Андрія Єрмака Денис заявив, що як громадянин вільний зустрічатися з ким завгодно і обговорювати, що завгодно, і те, що його брат чиновник, не повинне обмежувати його права.    

Роман Кравець, Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуЗеленськийАндрій ЄрмакскандалГео Лерос
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