"Слуги народу" хочуть зустріч з Зеленським через плівки з братом Єрмака

Нардепи від "Слуги народу" хочуть просити президента Володимира Зеленського зустрітися з фракцією через скандальні "плівки" з братом голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у "Слузі народу"

Пряма мова: "У фракції у внутрішніх чатах зараз обговорюють, що треба просити президента про зустріч з фракцією через відео з братом Єрмака.

Уже зрозуміло, що відео є більше. І ця історія просто так не закінчиться. Поки що є час по реакції тільки через те, що людей цікавить коронавірус. Ми навіть не можемо оцінити ризики, чим це все закінчиться для команди".

Деталі: За словами нардепів, вони не розуміють, що відбувається, і хочуть знати, яка позиція президента.

Відзначається, що депутати уже з цього питання зверталися до Єрмака – щоб і він сам пояснив, що відбувається, і щоб допоміг організувати зустріч з Зеленським, але глава ОПУ на це нібито не відгукнувся.

Коли ця фракція може бути і в якому форматі, наразі незрозуміло.

Що було раніше: 1 квітня народні депутати фракції "Слуга народу" написали заяву на Єрмака в ДБР, ОГП, СБУ, САП і МВС. Вони вимагають перевірити факти в оприлюднених нардепом Гео Леросом відеозаписах і притягнути до відповідальності винних, а не самого Лероса.

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