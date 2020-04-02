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У Зеленського відреагували на "записи Єрмака": Ніхто з відео посаду не отримав

Четвер, 2 квітня 2020, 19:25
У Зеленського відреагували на записи Єрмака: Ніхто з відео посаду не отримав

Офіс президента заявляє, що жодна людина з відеозаписів брата голови ОП Дениса Єрмака не була призначена на топ-посади.

Джерело: заява Офісу в Телеграм

Дослівно: "Розмови на оприлюднених плівках не мають стосунку до реального життя, ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися. Однак усі викладені факти мають бути ретельно перевірені – так само, як і джерела появи плівок і те, хто та з якою метою замовляв стеження".

Деталі: В ОП запевнили, що влада "має нульову толерантність до корупції", а ситуація з оприлюдненими записами, у яких фігурує брат очільника Офісу президента, "продемонструвала, скільки людей звикли до афер, коли вирішувати державні справи можна за хабарі".

За даними Офісу, зараз СБУ проводить допити обох сторін: і брата очільника ОП Дениса Єрмака, і народного депутата Гео Лероса, який оприлюдним отримані плівки. НАБУ відкрило справу за заявою нардепа, а ДБР – за заявою керівника ОП Андрія Єрмака.

Офіс президента каже, що чекає на результати розслідування від правоохоронців.

Дослівно: "Ніхто не уникне покарання за протиправні дії, однак і звинувачувати будь-яку зі сторін до офіційних результатів розслідування було б необачно. Всі ми розуміємо, що подібні скандали мають кінцевого бенефіціара. Знайти правду та встановити справедливість – головне".

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Передісторія:

  • Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади.
  • Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.
  • Андрій Єрмак в свою чергу заявив, що на оприлюдненому відео дійсно його брат Денис. У зв'язку з поширенням відео Єрмак мав намір звернутися із заявою до Служби безпеки України та Держбюро розслідувань.
  • Гео Лерос подав до НАБУ звернення з "плівками".
  • У свою чергу, ДБР порушило кримінальну справу щодо Лероса.
  • Згодом юридична компанія "Міллер", яка захищає Лероса, повідомила, що після публікації "плівок" правоохоронні органи відкрили вже 5 кримінальних проваджень.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийАндрій ЄрмакскандалГео Лерос
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