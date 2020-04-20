Через спалах коронавірусу Почаїв закривають на в’їзд та виїзд

У місті Почаїв Кременецького району на Тернопільщині, де розташована належна Московському патріархату Почаївська лавра, з 21 квітня вводиться заборона на в'їзд і виїзд.

Джерело: перший заступник голови Кременецької райдержадміністрації Вячеслав Онишкевич у Facebook

Пряма мова: "Щойно відбулось позачергове засідання районної комісії з ПТЕБ та НС. Зважаючи на різке зростання захворюваності на COVID-19 у місті Почаїв з 10:00 год. 21.04.2020 року вводиться заборона на в'їзд/виїзд з карантинної зони міста".

Деталі: За словами Онишкевича, за попередню добу офіційно у Почаїві підтвердили 13 випадків зараження коронавірусом, загалом у Кременецькому районі підтверджено вже 42 випадки.

Місцеві ЗМІ пишуть, що з понеділка, 21 квітня у Почаїв зможе заїхати лише спецтранспорт, від якого залежить забезпечення життєдіяльності міста, і навіть такий транспорт повинен буде мати спеціальні перепустки.

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