Из-за вспышки коронавируса Почаев закрывают на въезда и выезд
В городе Почаев Кременецкого района, где расположена принадлежащая Московскому патриархату Почаевская лавра, с 21 апреля вводится запрет на въезд и выезд.
Источник: первый зампредседателя Кременецкой райгосадминистрации Вячеслав Онишкевич в Facebook
Прямая речь: "Только что состоялось внеочередное заседание районной комиссии по ПТЕБ и ЧС. Учитывая резкий рост заболеваемости COVID-19 в городе Почаев с 10 утра 21.04.2020 года вводится запрет на въезд/выезд из карантинной зоны города".
Детали: По словам Онишкевича, за предыдущие сутки официально в Почаеве подтвердили 13 случаев заражения коронавирусом, всего в Кременецком районе подтверждено уже 42 случая.
Местные СМИ пишут, что с понедельника, 21 апреля в Почаев сможет заехать только спецтранспорт, от которого зависит обеспечение жизнедеятельности города, и даже такой транспорт должен будет иметь специальные пропуска.
Предыстория:
- 13 апреля в Киеве от коронавируса умер монах Почаевской Лавры, который находился в Киево-Печерской Лавре.
- В Почаевской лавре подозревают масштабную вспышку коронавируса, однако настоятель отказывается сотрудничать с медиками для проведения обследований.
- Полиция начала уголовное производство из-за нарушения карантина в Почаевской Свято-Успенской лавре.