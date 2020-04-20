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Из-за вспышки коронавируса Почаев закрывают на въезд и выезд

Понедельник, 20 апреля 2020, 19:43
Из-за вспышки коронавируса Почаев закрывают на въезд и выезд

В городе Почаев Кременецкого района, где расположена принадлежащая Московскому патриархату Почаевская лавра, с 21 апреля вводится запрет на въезд и выезд.

Источник: первый зампредседателя Кременецкой райгосадминистрации Вячеслав Онишкевич в Facebook

Прямая речь: "Только что состоялось внеочередное заседание районной комиссии по ВТЕБ и ЧС (по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций - ред.). Учитывая резкий рост заболеваемости COVID-19 в городе Почаев с 10 утра 21.04.2020 года вводится запрет на въезд/выезд из карантинной зоны города".

Детали: По словам Онишкевича, за предыдущие сутки официально в Почаеве подтвердили 13 случаев заражения коронавирусом, всего в Кременецком районе подтверждено уже 42 случая.

Местные СМИ пишут, что с понедельника, 21 апреля в Почаев сможет заехать только спецтранспорт, от которого зависит обеспечение жизнедеятельности города, и даже такой транспорт должен будет иметь специальные пропуска.

Предыстория:

  • 13 апреля в Киеве от коронавируса умер монах Почаевской Лавры, который находился в Киево-Печерской Лавре.
  • В Почаевской лавре подозревают масштабную вспышку коронавируса, однако настоятель отказывается сотрудничать с медиками для проведения обследований.
  • Полиция начала уголовное производство из-за нарушения карантина в Почаевской Свято-Успенской лавре.

Темы: эпидемиякоронавирусТернопольская областьCovid-2019
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