Кличко: за добу захворіло ще 56 киян, помер монах Почаївської Лаври
Мер столиці Віталій Кличко розповів, що за минулу добу у Києві захворіли ще 56 осіб, один випадок летальний – помер монах Почаївської Лаври, який перебував у Києво-Печерській Лаврі.
Джерело: брифінг міського голови 14 квітня
Пряма мова: "Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася за минулу добу ще на 56 людей. З них 5 медиків.
За добу, що минула, в столиці, на жаль, - ще 1 летальний випадок. Загалом у Києві вже 551 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.
Зазначу, з випадків, зареєстрованих за минулу добу, ще 2 – у Києво-Печерській Лаврі.
Летальний випадок, про який я сказав, - це монах Почаївської Лаври, який перебував у Києво-Печерській Лаврі та був госпіталізований раніше звідти. Чоловікові було 42 роки".
Деталі: За його словами, серед киян, які захворіли: 26 жінок віком від 26-ти до 74-ох років та 24 чоловіка - від 21-го до 82-ох років. Також захворіли шестеро дітей – троє дівчаток та троє хлопчиків віком від трьох до семи років.
До лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.
Що було раніше: 13 квітня джерела "Української правди" повідомили, що від коронавірусу помер монах з Почаївської лаври, який був госпіталізований з підозрою на COVID-19.
14 квітня у Свято-Успенській Почаївській лаврі (УПЦ МП) заявили, що інформація про смерть їхнього насельника від коронавірусу у Києві не відповідає дійсності.
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Передісторія:
- 12 квітня помер насельник Києво-Печерської Лаври 73-річний архімандрит Нектарій (в миру – Коваленко Олександр Андрійович) та 47-річний ієродиякон Наум. В обох підтвердили коронавірус.
- Джерела УП серед депутатів-меценатів УПЦ МП також повідомили, що у намісника лаври Павла діагностували коронавірус. Джерела УП у столичній владі повідомили, що стан митрополита Павла не важкий. Йому зробили ПЦР-тест, який підтвердив у служителя коронавірус.
- У Києво-Печерській лаврі вже більше 90 підтверджених випадків СOVID-19, святиню закрили на карантин.