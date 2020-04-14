Кличко: за добу захворіло ще 56 киян, помер монах Почаївської Лаври

Мер столиці Віталій Кличко розповів, що за минулу добу у Києві захворіли ще 56 осіб, один випадок летальний – помер монах Почаївської Лаври, який перебував у Києво-Печерській Лаврі.

Джерело: брифінг міського голови 14 квітня

Пряма мова: "Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася за минулу добу ще на 56 людей. З них 5 медиків.

За добу, що минула, в столиці, на жаль, - ще 1 летальний випадок. Загалом у Києві вже 551 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

Зазначу, з випадків, зареєстрованих за минулу добу, ще 2 – у Києво-Печерській Лаврі.

Летальний випадок, про який я сказав, - це монах Почаївської Лаври, який перебував у Києво-Печерській Лаврі та був госпіталізований раніше звідти. Чоловікові було 42 роки".

Деталі: За його словами, серед киян, які захворіли: 26 жінок віком від 26-ти до 74-ох років та 24 чоловіка - від 21-го до 82-ох років. Також захворіли шестеро дітей – троє дівчаток та троє хлопчиків віком від трьох до семи років.

До лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Що було раніше: 13 квітня джерела "Української правди" повідомили, що від коронавірусу помер монах з Почаївської лаври, який був госпіталізований з підозрою на COVID-19.

14 квітня у Свято-Успенській Почаївській лаврі (УПЦ МП) заявили, що інформація про смерть їхнього насельника від коронавірусу у Києві не відповідає дійсності.

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