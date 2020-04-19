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Через натовп у Почаївській лаврі почали провадження

Неділя, 19 квітня 2020, 22:30
Через натовп у Почаївській лаврі почали провадження

Поліція почала кримінальне провадження через порушення карантину в Почаївській Свято-Успенській лаврі (УПЦ МП) на Тернопільщині.

Джерело: сайт Нацполіції

Деталі: У поліції зазначили, що, як і у Святогірській Свято-Успенській лаврі на Донеччині, у Почаївській лаврі під час служби перебувала велика кількість осіб, які не дотримувалися соціальної дистанції, при цьому частина з них не використовувала засоби індивідуального захисту.

За обома фактами розпочато кримінальні провадження за статтею 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Дослівно: "Божественна літургія у Почаївській Свято-Успенській лаврі відбулася за участю великої кількості вірян. Згідно із попередніми домовленостями з духовенством Почаївської лаври, богослужіння мало проводитися з виконанням всіх умов та правил карантину. Прихожани мали перебувати на прилеглій території, а не в храмі.

Пасхальне богослужіння розпочалося о 23-й годині. В цей час поліцейські зафіксували скупчення людей у храмі, ще кілька десятків прихожан перебували на вулиці. Переважна більшість не дотримувалися дистанції.

Окрім того, під час релігійної відправи духовенство відчинило двері монастиря, й віряни, всупереч встановленим обмеженням, почали заходити всередину".

Що передувало: Попри кордон поліції на вході, парафіяни зайшли на богослужіння в Почаївську лавру Московського патріархату, що на Тернопільщині.

Загалом Національна поліція зафіксувала 19 випадків недотримання карантинних обмежень у храмах під час богослужінь у Великодню ніч.

Зокрема, поліція розпочала кримінальне провадження через недотримання карантинних обмежень у Святогірській Свято-Успенській лаврі, де на Великодню службу зібралися понад 300 людей.

Передісторія:

  • 13 квітня у Києві від коронавірусу помер монах Почаївської Лаври, який перебував у Києво-Печерській Лаврі.
  • У Почаївській лаврі підозрюють масштабний спалах коронавірусу, однак настоятель відмовляється співпрацювати з медиками для проведення обстежень.

Українська правда

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Теми: Тернопільщинакарантинполіціяцерква
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