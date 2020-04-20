Росія зняла санкції з Новинського та Кисельова

Вадим Новинський і Андрій Кисельов, в сферу інтересів яких входить металургія, 20 квітня були виключені з російського списку санкцій.

Джерело: "Інтерфакс"

Деталі: Згідно з постановою уряду РФ, підписаного 20 квітня і опублікованого на офіційному порталі розкриття нормативно-правових актів, Новинський і Кисельов виведені з переліку фізосіб, щодо яких діють спеціальні економічні заходи Росії.

Новинський - співвласник холдингу "Метінвест", Кисельова ж пов'язують з групою "УкрМет".

Бізнесмени потрапили під другу хвилю російських санкцій в кінці грудня 2018 року, яка послідувала майже відразу за першою (листопад 2018 го).

Відносно юридичних і фізичних осіб, які потрапили в список, і підконтрольних їм організацій, застосовується блокування безготівкових грошових коштів, цінних паперів і майна на території РФ та заборони на виведення капіталу за межі Росії.

Нагадаємо: нардеп Вадим Новинський отримав позитивний тест на коронавірусну інфекцію.