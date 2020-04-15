Новинський повідомив, що у нього коронавірус

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Середа, 15 квітня 2020, 14:14

Депутат Вадим Новинський повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірусну інфекцію, але симптомів хвороби не має.

Джерело: Facebook-сторінка Вадима Новинського

Пряма мова: "Відповідно до вимог МОЗ провести перевірку контактів людей, у яких виявлено COVID-19, сьогодні пройшов тестування. Після здачі аналізів тест на коронавірус дав позитивний результат.

Мій стан в нормі, я не відчуваю ніяких симптомів захворювання, температура 36,8. Комп'ютерна томографія легень не визначила відхилень від норми".

Деталі: За його словами, до повторного тестування лікарі обережні у висновках і прогнозах, але йому порадили кілька днів провести на стаціонарі під наглядом.

Новинський повідомив, що незалежно від остаточного діагнозу, має намір дотримуватися всіх рекомендацій лікарів і режим ізоляції.

Також всі, з ким він контактував останнім часом, пройдуть тестування.

При цьому нардеп не уточнив, який саме тест підтвердив у нього коронавірус: ПЛР-діагностика чи експрес-тест. 

Новинський "куратор" Херсонської та Миколаївської область щодо боротьби з коронавірусом. 

Крім того Новинський є одним з головних меценатів УПЦ МП, має дуже близькі стосунки з митрополитом Онуфрієм та всім керівництвом цієї церкви. Включно з намісником Києво-Печерської лаври митрополитом Павлом, у якого діагностували COVID-19.

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Передісторія: 

  • Через спалах коронавірусу Києво-Печерську Лавру закрили на карантин. Там виявили уже з 100 хворих на коронавірус. Водночас предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій заявив, що українці зможуть потрапити на великодні богослужіння до храмів, попри карантин.
  • 12 квітня помер насельник Києво-Печерської Лаври 73-річний архімандрит Нектарій (в миру – Коваленко Олександр Андрійович) та 47-річний ієродиякон НаумВ обох підтвердили коронавірус.
  • Джерела УП серед депутатів-меценатів УПЦ МП також повідомили, що у намісника лаври Павла діагностували коронавірус. Джерела УП у столичній владі повідомили, що стан митрополита Павла не важкий. Йому зробили ПЦР-тест, який підтвердив у служителя коронавірус.

Українська правда
Теми: Новинський коронавірус Covid-2019


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