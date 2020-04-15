Новинський повідомив, що у нього коронавірус

Депутат Вадим Новинський повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірусну інфекцію, але симптомів хвороби не має.

Джерело: Facebook-сторінка Вадима Новинського

Пряма мова: "Відповідно до вимог МОЗ провести перевірку контактів людей, у яких виявлено COVID-19, сьогодні пройшов тестування. Після здачі аналізів тест на коронавірус дав позитивний результат.

Мій стан в нормі, я не відчуваю ніяких симптомів захворювання, температура 36,8. Комп'ютерна томографія легень не визначила відхилень від норми".

Деталі: За його словами, до повторного тестування лікарі обережні у висновках і прогнозах, але йому порадили кілька днів провести на стаціонарі під наглядом.

Новинський повідомив, що незалежно від остаточного діагнозу, має намір дотримуватися всіх рекомендацій лікарів і режим ізоляції.

Також всі, з ким він контактував останнім часом, пройдуть тестування.

При цьому нардеп не уточнив, який саме тест підтвердив у нього коронавірус: ПЛР-діагностика чи експрес-тест.

Новинський "куратор" Херсонської та Миколаївської область щодо боротьби з коронавірусом.

Крім того Новинський є одним з головних меценатів УПЦ МП, має дуже близькі стосунки з митрополитом Онуфрієм та всім керівництвом цієї церкви. Включно з намісником Києво-Печерської лаври митрополитом Павлом, у якого діагностували COVID-19.

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