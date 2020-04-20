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Россия сняла санкции с Новинского и Киселева

Понедельник, 20 апреля 2020, 23:10
Россия сняла санкции с Новинского и Киселева

Вадим Новинский и Андрей Киселев, в сферу интересов которых входит металлургия, 20 апреля были исключены из российского санкционного списка.

Источник: "Интерфакс"

Детали: Согласно постановлению правительства РФ, подписанному 20 апреля и опубликованному на официальном портале раскрытия нормативно-правовых актов, Новинский и Киселев выведены из перечня физлиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры России.

Новинский - совладелец холдинга "Метинвест", Киселева же связывают с группой "УкрМет".

Бизнесмена попали под вторую волну российских санкций в конце декабря 2018 года, которая последовала почти сразу за первой (ноябрь 2018-го).

В отношении юридических и физических лиц, попавших в список, и подконтрольных им организаций, применяется блокирование безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории РФ и запрет на вывод капитала за пределы России.

Напомним: Депутат Вадим Новинский получил положительный тест на коронавирусную инфекцию, но симптомов болезни у него нет.

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Темы: НовинскийсанкцииРосcияОппозиционный блок
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