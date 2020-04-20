У МОЗ ініціюють продовження карантину

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Понеділок, 20 квітня 2020, 23:44

Головний санлікар готує подання про продовження карантину в Україні.

Джерело: заява заступника міністра охорони здоров'я, головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка в ефірі телеканалу "Україна 24", яку цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За словами Ляшка, на даний момент готуються документи для того, щоб продовжити карантин на період після 24 квітня. Він зазначає, що якби Україна не ввела превентивні заходи, то в даний час в країні могло бути вже близько 125 тисяч хворих Covid-19.

У МОЗ вважають, що карантин працює і суттєво стримує поширення коронавірусу.

У той же час відомство запропонує Кабміну пом'якшити умови карантину "без значної шкоди для протиепідемічних заходів" і дозволить відновлювати деякі сфери економіки, якщо вони будуть дотримуватися протиепідемічних умов.

Пряма мова: "Карантин у нас закінчується орієнтовно 24 квітня, тому зараз ми готуємо подання головного санітарного лікаря України до міністра охорони здоров'я, щоб він ініціював перед Кабінетом міністрів України продовження карантину. Надалі на засіданні уряду будуть розглянуті питання щодо певних сфер. І саме уряд приймає ті чи інші рішення щодо пом'якшення або більш жорсткого карантину в певній сфері. Тому давайте почекаємо середу, коли буде засідання кабінету Міністрів України".

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Нагадаємо:

  • Уряд прогнозує, що пік захворюваності COVID-19 очікується в Україні на початку травня, про що доповіли президенту Володимиру Зеленському.
  • За минулу добу у Чернівецькій області від коронавірусу померли 4 людини, в тому числі 20-річний юнак.
  • Станом на 9 ранку 20 квітня в Україні зафіксовано 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 261 інфікованих

Теми: карантин епідемія Україна коронавірус МОЗ


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