В Минздраве инициируют продолжение карантина

Главный санврач готовит представление о продлении карантина в Украине.

Источник: заявление заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко в эфире телеканала "Украина 24", которое цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: По словам Ляшко, на данный момент готовятся документы для того, чтобы продлить карантин на период после 24 апреля. Он отмечает, что если бы Украина не ввела превентивные меры, то в настоящее время в стране могло быть уже около 125 тысяч заболевших Covid-19.

В Минздраве считают, что карантин работает и существенно сдерживает распространение коронавируса.

В то же время ведомство предложит Кабмину смягчить условия карантина "без значительного вреда для противоэпидемических мероприятий" и позволит восстанавливать некоторые сферы экономики, если они будут придерживаться противоэпидемических условий.

Прямая речь: "Карантин у нас заканчивается ориентировочно 24 апреля, поэтому сейчас мы готовим представление главного санитарного врача Украины к министру здравоохранения, чтобы он инициировал перед Кабинетом министров Украины продление карантина. В дальнейшем на заседании правительства будут рассмотрены вопросы относительно определенных сфер. И именно правительство принимает те или иные решения относительно смягчения или более жесткого карантина в определенной сфере. Поэтому давайте подождем среду, когда будет заседание Кабинета министров Украины".

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Напомним: