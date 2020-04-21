Пожежі на Житомирщині гасять більше тисячі осіб

У Житомирській області ліквідувати тління трав’яного настилу та деревини намагаються 1069 чоловік та 155 одиниць техніки.

Джерело: повідомлення Управління ДСНС у Житомирській області

Деталі: Станом на 19:00 20 квітня співробітники ДСНС надають допомогу працівникам 2 лісгоспів в Овруцькому районі.

В Управління стверджують, що гасять окремі "осередки тління трав'яного настилу, пеньків та деревини".

ДСНС

Наразі залишилось 2 нелокалізованих осередки горіння. Саме туди кинуті основні сили та засобі. На інших же ділянках намагаються ліквідувати локалізовані ділянки.

ДСНС

Зазначається, що зі 1069 осіб, які борються з вогнем, лише 176 чоловік особового складу ДСНС. Також рятувальники надали 41 одиницю техніки із 155 одиниць, які залучені до гасіння.

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