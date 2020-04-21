Пожежі на Житомирщині гасять більше тисячі осіб

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Вівторок, 21 квітня 2020, 02:09
Фото: ДСНС

У Житомирській області ліквідувати тління трав’яного настилу та деревини намагаються 1069 чоловік та 155 одиниць техніки.

Джерело: повідомлення Управління ДСНС у Житомирській області

Деталі: Станом на 19:00 20 квітня співробітники ДСНС надають допомогу працівникам 2 лісгоспів в Овруцькому районі. 

В Управління стверджують, що гасять окремі "осередки тління трав'яного настилу, пеньків та деревини". 

 
ДСНС

Наразі залишилось 2 нелокалізованих осередки горіння. Саме туди кинуті основні сили та засобі. На інших же ділянках намагаються ліквідувати локалізовані ділянки. 

 
ДСНС

Зазначається, що зі 1069 осіб, які борються з вогнем, лише 176 чоловік особового складу ДСНС. Також рятувальники надали 41 одиницю техніки із 155 одиниць, які залучені до гасіння. 

Нагадаємо:

  • Пожежа в Житомирській області триває з 16 квітня. У неділю пресслужба президента повідомляла, що в чотирьох незначних осередках тривають роботи щодо обмеження поширення займання.
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 18 квітня повідомив, що причина забруднення повітря біля Києва – пожежі у Житомирській області. 
  • У неділю він заявив, що поліція розглядає версію підпалу на Житомирщині, де вирують лісові пожежі.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що до підпалів, що стали причиною пожеж у Житомирській області, можуть бути причетні власники землі.

Українська правда
Теми: пожежа Житомирщина


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