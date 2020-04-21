Пожары в Житомирской области ликвидируют более тысячи человек
В Житомирской области ликвидировать тление травяного настила и древесины пытаются 1069 человек и 155 единиц техники.
Источник: сообщение Управления ГСЧС в Житомирской области
Детали: По состоянию на 19:00 20 апреля сотрудники ГСЧС оказывают помощь работникам 2 лесхозов в Овручскому районе.
В Управление утверждают, что тушат отдельные "очаги тления травяного настила, пеньков и древесины".
На данный момент осталось 2 нелокализированных очаги горения. Именно туда брошены основные силы и средства. На других же участках пытаются ликвидировать локализированные участки.
Отмечается, что из 1069 человек, которые борются с огнем, только 176 человек личного состава ДСНС. Также спасатели предоставили 41 единицу техники из 155, которые вовлечены в тушение.
Напомним:
- Пожар в Житомирской области продолжается с 16 апреля. В воскресенье пресс-служба президента сообщила, что в четырех небольших очагах продолжаются работы по ограничению распространения пожара.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 18 апреля сообщил, что причина загрязнения воздуха вокруг Киева - пожары в Житомирской области.
- В воскресенье Аваков заявил, что полиция рассматривает версию поджога в Житомирской области, где бушуют лесные пожары.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что к поджогам, ставшим причиной пожаров в Житомирской области, могут быть причастны владельцы земли.