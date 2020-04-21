Пожары в Житомирской области ликвидируют более тысячи человек

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Вторник, 21 апреля 2020, 02:09
ФОТО: ГСЧС

В Житомирской области ликвидировать тление травяного настила и древесины пытаются 1069 человек и 155 единиц техники.

Источник: сообщение Управления ГСЧС в Житомирской области

Детали: По состоянию на 19:00 20 апреля сотрудники ГСЧС оказывают помощь работникам 2 лесхозов в Овручскому районе.

В Управление утверждают, что тушат отдельные "очаги тления травяного настила, пеньков и древесины".

 
ГСЧС

На данный момент осталось 2 нелокализированных очаги горения. Именно туда брошены основные силы и средства. На других же участках пытаются ликвидировать локализированные участки.

 
ГСЧС

Отмечается, что из 1069 человек, которые борются с огнем, только 176 человек личного состава ДСНС. Также спасатели предоставили 41 единицу техники из 155, которые вовлечены в тушение.

Напомним:

  • Пожар в Житомирской области продолжается с 16 апреля. В воскресенье пресс-служба президента сообщила, что в четырех небольших очагах продолжаются работы по ограничению распространения пожара.
  • Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 18 апреля сообщил, что причина загрязнения воздуха вокруг Киева - пожары в Житомирской области.
  • В воскресенье Аваков заявил, что полиция рассматривает версию поджога в Житомирской области, где бушуют лесные пожары.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что к поджогам, ставшим причиной пожаров в Житомирской области, могут быть причастны владельцы земли.

Украинская правда
Темы: пожар Житомирская область


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