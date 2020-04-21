Пожары в Житомирской области ликвидируют более тысячи человек

В Житомирской области ликвидировать тление травяного настила и древесины пытаются 1069 человек и 155 единиц техники.

Источник: сообщение Управления ГСЧС в Житомирской области

Детали: По состоянию на 19:00 20 апреля сотрудники ГСЧС оказывают помощь работникам 2 лесхозов в Овручскому районе.

В Управление утверждают, что тушат отдельные "очаги тления травяного настила, пеньков и древесины".

ГСЧС

На данный момент осталось 2 нелокализированных очаги горения. Именно туда брошены основные силы и средства. На других же участках пытаются ликвидировать локализированные участки.

ГСЧС

Отмечается, что из 1069 человек, которые борются с огнем, только 176 человек личного состава ДСНС. Также спасатели предоставили 41 единицу техники из 155, которые вовлечены в тушение.

Напомним: