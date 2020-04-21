Антитіла до COVID-19 не гарантують імунітету – ВООЗ

Всього лише 2% або 3% світового населення мають антитіла в крові, що показують, що вони були інфіковані COVID-19, але це не означає, що у цих людей є імунітет.

Джерело: the Guardian

Деталі: Глава підрозділу ВООЗ з нових хвороб і зоонозних інфекцій Марія Ван Керхов каже, що надії на припинення пандемії після того, як перехворіє коронавірусом якась частина населення, марні.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус: "Ослаблення обмежень не є закінченням епідемії в жодній країні. Згідно з проведеними дослідженнями, на сьогоднішній день в світі (і в кожній країні) коронавірусом перехворіли приблизно 3% населення. Але навіть у них за наявності антитіл до COVID -2019 немає до нього імунітету".

У ВООЗ розраховували, що число інфікованих людей буде вище: "Ми бачимо меншу частку людей з антитілами, ніж ми очікували. Менша кількість людей заражена".

У п'ятницю дослідження, проведене в Санта-Кларі, штат Каліфорнія Стенфордським університетом і опубліковане без експертної оцінки, показало, що цим вірусом було заражено в 50-85 разів більше людей, ніж показували офіційні дані.

Керхов зазначає, що серологічні тести, які визначають наявність антитіл, не дають відповіді на те, чи захищена людина: "Ніхто не впевнений, чи має людина з антитілами повний захист від хвороби, або повторного зараження".