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Антитіла до COVID-19 не гарантують імунітету – ВООЗ

Вівторок, 21 квітня 2020, 10:41
Антитіла до COVID-19 не гарантують імунітету – ВООЗ

Всього лише 2% або 3% світового населення мають антитіла в крові, що показують, що вони були інфіковані COVID-19, але це не означає, що у цих людей є імунітет.

Джерело: the Guardian

Деталі: Глава підрозділу ВООЗ з нових хвороб і зоонозних інфекцій Марія Ван Керхов каже, що надії на припинення пандемії після того, як перехворіє коронавірусом якась частина населення, марні.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус: "Ослаблення обмежень не є закінченням епідемії в жодній країні. Згідно з проведеними дослідженнями, на сьогоднішній день в світі (і в кожній країні) коронавірусом перехворіли приблизно 3% населення. Але навіть у них за наявності антитіл до COVID -2019 немає до нього імунітету".

У ВООЗ розраховували, що число інфікованих людей буде вище: "Ми бачимо меншу частку людей з антитілами, ніж ми очікували. Менша кількість людей заражена".

У п'ятницю дослідження, проведене в Санта-Кларі, штат Каліфорнія Стенфордським університетом і опубліковане без експертної оцінки, показало, що цим вірусом було заражено в 50-85 разів більше людей, ніж показували офіційні дані.

Керхов зазначає, що серологічні тести, які визначають наявність антитіл, не дають відповіді на те, чи захищена людина: "Ніхто не впевнений, чи має людина з антитілами повний захист від хвороби, або повторного зараження".

У ВООЗ не впевнені у достовірності результатів швидких тестів на антитіла, тому сумніваються у прогнозах щодо того, чи має людина з антитілами захист від хвороби чи повторного зараження.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Від 15 до 68 мільйонів загиблих від коронавірусу. Як виглядають прогнози вчених

Нагадаємо: 

  • У всьому світі розробляється 70 вакцин проти коронавірусу, три препарати вже проходять випробування на людях.
  • Офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Харріс заявила, що вакцину від коронавірусу не варто очікувати раніше, ніж через рік.
  • Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Девід Набарро заявив, що коронавірус буде вірусом, який буде переслідувати людську расу, поки не розроблять вакцину.

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкоронавірусохорона здоров'яCovid-2019
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