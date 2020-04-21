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Антитела к COVID-19 не гарантируют иммунитета – ВОЗ

Вторник, 21 апреля 2020, 10:41
Антитела к COVID-19 не гарантируют иммунитета – ВОЗ

Всего лишь 2% или 3% мирового населения имеют антитела в крови, показывающие, что они были инфицированы COVID-19, но это не значит, что у этих людей есть иммунитет.

Источник: the Guardian

Детали: Глава подразделения ВОЗ по новым болезням и зоонозным инфекциям Мария Ван Керхов говорит, что надежды на прекращение пандемии после того, как переболеет коронавирусом какая-то часть населения, напрасны.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус: "Ослабление ограничений не является окончанием эпидемии ни в одной стране. Согласно проведенным исследованиям, на сегодняшний день в мире (и в каждой отдельной стране) коронавирусом переболели примерно 3% населения. Но даже у них при наличии антител к COVID-2019 нет к нему иммунитета".

В ВОЗ рассчитывали, что число инфицированных людей будет выше: "Мы видим меньшую долю людей с антителами, чем мы ожидали. Меньшее количество людей заражено".

В пятницу исследование, проведенное в Санта-Кларе, штат Калифорния Стэнфордским университетом и опубликованное без экспертной оценки, показало, что этим вирусом было заражено в 50–85 раз больше людей, чем показывали официальные данные.

Керхов отмечает, что серологические тесты, которые определяют наличие антител, не дают ответа на то, защищен ли человек: "Никто не уверен, имеет ли человек с антителами полную защиту от болезни, или повторного заражения".

ВОЗ не уверены в достоверности результатов быстрых тестов на антитела, поэтому сомневаются в прогнозах относительно того, имеет ли человек с антителами защиту от болезни или повторного заражения.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

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Напомним:

  • Во всем мире разрабатывается 70 вакцин против коронавируса, три препарата уже проходят испытания на людях.
  • Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что вакцину от коронавируса не стоит ожидать ранее, чем через год.
  • Представитель Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро предположил, что коронавирус будет вирусом, который будет преследовать человеческую расу, пока не разработают вакцину.

Украинская правда

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Темы: карантинкоронавирусздравоохранениеCovid-2019
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