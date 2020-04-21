Комітет почав розглядати понад 16,5 тисяч правок до "антиколомойського" закону

Комітет з питань банківської діяльності почав на засіданні розглядати понад 16,5 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Голосу" члена комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, онлайн-трансляція комітету

Пряма мова: "Починаємо комітет... зараз будемо ставити рекорд, розглядати 16586 правок".

Що було раніше: Железняк припускав, що розгляд правок і засідання комітету може тривати майже добу, тому рішення щодо дати засідання та розгляду закону про банки може бути уже 22 квітня.

Правки до "антиколомойського" законопроєкту планують розглядати блоками. Понад 16 тисяч правок, які подали до законопроєкту, звели в одну таблицю.

Після цього на підкомітеті з питань фінансів усі правки до законопроєкту розбили на 63 абзаци. Раді будуть пропонувати проголосувати за кожен абзац, а не кожну правку.

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