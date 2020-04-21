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Комитет начал рассматривать более 16,5 тысяч правок к "антиколомойскому" закону

Вторник, 21 апреля 2020, 11:25
Комитет начал рассматривать более 16,5 тысяч правок к антиколомойскому закону

Комитет по вопросам банковской деятельности начал на заседании рассматривать более 16,5 тысяч правок к "антиколомойскому" законопроекту.

Источник: Facebook-страница нардепа "Голоса" члена комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, онлайн-трансляция комитета

Прямая речь: "Начинаем комитет...сейчас будем ставить рекорд, рассматривать 16586 правок".

Что было раньше: Железняк предполагал, что рассмотрение поправок и заседание комитета может продолжаться почти сутки, поэтому решение о дате заседания и рассмотрении закона о банках может быть уже 22 апреля.

Поправки к "антиколомойскому" законопроекту планируют рассматривать блоками. Более 16 тысяч правок, которые подали к законопроекту, возвели в одну таблицу.

После этого на подкомитете по вопросам финансов все поправки к законопроекту разбили на 63 абзацы. Раде будут предлагать проголосовать за каждый абзац, а не каждую правку.

Предыстория:

  • 30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
  • К этому законопроекту депутаты внесли 16 тысяч 335 правок. Больше всего предложений у монобольшинства, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.
  • МВФ призвал для предоставления новой программы для Украины принять законы по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.
  • Бывший совладелец национализированного ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что не причастен к внесению более чем 16 тысяч поправок к закону, который сделает невозможным возвращение ему этого банка.

Украинская правда

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Темы: Коломойскийбанкизаконодательство
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