Комитет начал рассматривать более 16,5 тысяч правок к "антиколомойскому" закону

Комитет по вопросам банковской деятельности начал на заседании рассматривать более 16,5 тысяч правок к "антиколомойскому" законопроекту.

Источник: Facebook-страница нардепа "Голоса" члена комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, онлайн-трансляция комитета

Прямая речь: "Начинаем комитет...сейчас будем ставить рекорд, рассматривать 16586 правок".

Что было раньше: Железняк предполагал, что рассмотрение поправок и заседание комитета может продолжаться почти сутки, поэтому решение о дате заседания и рассмотрении закона о банках может быть уже 22 апреля.

Поправки к "антиколомойскому" законопроекту планируют рассматривать блоками. Более 16 тысяч правок, которые подали к законопроекту, возвели в одну таблицу.

После этого на подкомитете по вопросам финансов все поправки к законопроекту разбили на 63 абзацы. Раде будут предлагать проголосовать за каждый абзац, а не каждую правку.

Предыстория: