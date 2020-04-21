Першу смерть від коронавірусу зафіксували на Миколаївщині

2417 переглядів
Вівторок, 21 квітня 2020, 14:50
Ілюстративне фото

Перший летальний випадок від коронавірусної інфекції COVID- 19 зафіксували на Миколаївщині.

Джерело: Миколаївська ОДА з посиланням на обласний лабораторний центр МОЗ Україн

Деталі: 21 квітня померла 81-річна жителька села Воронівка, Вознесенського району. Жінка захворіла 1 квітня, а 9 квітня її шпиталізували до КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб" з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID -19.

Коронавірус підтвердив лабораторний метод ПЛР 11 квітня.

Передісторія:

  • У Миколаївській області довгий час не було підтверджено жодного випадку зараження. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко навіть приїхав з інспекцією до Миколаєва, щоб перевірити цей "феномен".
  • Лише 11 квітня область вперше повідомила про 2 випадки інфікування коронавірусом. 
  • 14 квітня місцева влада Миколаївщини заявила, що коронавірус в області з’явився через недотримання карантинних вимог та проведення релігійних обрядів на дому.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: Миколаївська область коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Миколаєві перший випадок захворювання COVID-19 15 квітня 2020, 11:33
Спалах коронавірусу на Миколаївщині пов'язаний з релігійними обрядами – ОДА 14 квітня 2020, 18:19
На Миколаївщині зафіксували вже 5 випадків коронавірусу 13 квітня 2020, 04:50
Усі новини
Головні новини
"Коли й що буде відкрито": у Зеленського обговорили пом'якшення карантину
Кличко розповів, коли почнуть знімати обмеження в Києві
Коронавірус: в місто Одеської області планують ввести Нацгвардію
21 квітня. No time to die: Обвал цін на нафту, в Білорусі проведуть парад Перемоги, в Німеччині скасували Октоберфест
Усі новини
посміхніться!

10 котів, які потрапили у дуже незручні ситуації

поради

Як відмовити у онлайн-зустрічі, якщо немає настрою спілкуватися