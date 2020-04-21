Першу смерть від коронавірусу зафіксували на Миколаївщині
Вівторок, 21 квітня 2020, 14:50
Перший летальний випадок від коронавірусної інфекції COVID- 19 зафіксували на Миколаївщині.
Джерело: Миколаївська ОДА з посиланням на обласний лабораторний центр МОЗ Україн
Деталі: 21 квітня померла 81-річна жителька села Воронівка, Вознесенського району. Жінка захворіла 1 квітня, а 9 квітня її шпиталізували до КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб" з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID -19.
Коронавірус підтвердив лабораторний метод ПЛР 11 квітня.
Передісторія:
- У Миколаївській області довгий час не було підтверджено жодного випадку зараження. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко навіть приїхав з інспекцією до Миколаєва, щоб перевірити цей "феномен".
- Лише 11 квітня область вперше повідомила про 2 випадки інфікування коронавірусом.
- 14 квітня місцева влада Миколаївщини заявила, що коронавірус в області з’явився через недотримання карантинних вимог та проведення релігійних обрядів на дому.
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Українська правда