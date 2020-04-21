Первую смерть от коронавируса зафиксировали на Николаевщине

Первый летальный случай от коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировали в Николаевской области.

Источник: Николаевская ОГА со ссылкой на областной лабораторный центр МОЗ Украины

Детали: 21 апреля умерла 81-летняя жительница села Вороновка, Вознесенского района. Женщина заболела 1 апреля, а 9 апреля ее госпитализировали в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней" с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID 19.

Коронавирус подтвердил лабораторный метод ПЦР 11 апреля.

Предыстория:

В Николаевской области долгое время не было подтверждено ни одного случая заражения COVID-19. Главный санитарный врач Виктор Ляшко даже приехал с инспекцией в Николаев, чтобы проверить этот "феномен".

Лишь 11 апреля область впервые сообщила о 2 случаях инфицирования коронавирусом.

14 апреля местные власти Николаевщины заявили, что коронавирус в области появился из-за несоблюдения карантинных требований и проведения религиозных обрядов на дому.

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