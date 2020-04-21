Первую смерть от коронавируса зафиксировали на Николаевщине
Вторник, 21 апреля 2020, 14:50
Первый летальный случай от коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировали в Николаевской области.
Источник: Николаевская ОГА со ссылкой на областной лабораторный центр МОЗ Украины
Детали: 21 апреля умерла 81-летняя жительница села Вороновка, Вознесенского района. Женщина заболела 1 апреля, а 9 апреля ее госпитализировали в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней" с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID 19.
Коронавирус подтвердил лабораторный метод ПЦР 11 апреля.
Предыстория:
- В Николаевской области долгое время не было подтверждено ни одного случая заражения COVID-19. Главный санитарный врач Виктор Ляшко даже приехал с инспекцией в Николаев, чтобы проверить этот "феномен".
- Лишь 11 апреля область впервые сообщила о 2 случаях инфицирования коронавирусом.
- 14 апреля местные власти Николаевщины заявили, что коронавирус в области появился из-за несоблюдения карантинных требований и проведения религиозных обрядов на дому.
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Украинская правда