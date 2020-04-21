Ексміністр фінансів стане радником Єрмака

Колишній міністр фінансів Ігор Уманський буде призначений спеціальним радником глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Джерело: співрозмовник Української правди в ОП

Деталі: За його інформацією, відповідний указ буде підписаний вже в середу, 22 квітня.

Джерело підкреслило, що Уманський виявив наявність масштабної корупції в Податковій і на Митниці, а Єрмак "вкрай зацікавлений" у тому, щоб розібратися в обсягах корупції в ключових відомствах, які наповнюють державний бюджет.

Передісторія: 30 березня Верховна Рада звільнила Ігоря Уманського з посади міністра фінансів. Він був призначений на цю посаду 4 березня разом з новим Кабміном на чолі з Денисом Шмигалем.