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В Одесской области закрывают город из-за вспышки коронавируса

Вторник, 21 апреля 2020, 20:24
В Одесской области закрывают город из-за вспышки коронавируса

Город Подольск Одесской области частично закрывают из-за вспышки новой коронавирусной инфекции.

Источник: "Думская"

Детали: Как сообщили в облгосадминистрации, на въездах в населенный пункт уже работают три блокпоста. Правоохранители собираются установить еще два.

В райцентр с завтрашнего дня не будут пускать транзитный транспорт, а также людей, которые не проживают или не работают в Подольске.  

Предыстория:

  • Зараз в Подільську захворіли 37 осіб. Міську лікарню закрили на двотижневий карантин.
  • Все 14 дней 37 медработников и 25 пациентов, среди которых есть дети и роженицы, будут находиться в больнице под охраной национальных гвардейцев.
  • Властям Подольска в Одесской области поручили решить вопрос об обеспечении жильем военнослужащих Нацгвардии, которые с 21 апреля будут "привлекаться к выполнению карантинных мероприятий" в опорной больнице и "круглосуточно дежурить на карантинных КПП".
  • По состоянию на 9 утра 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.

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Темы: коронавирусэпидемияОдесская область
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