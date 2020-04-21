Британія обурена обстрілами бойовиків на Великдень

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Вівторок, 21 квітня 2020, 23:28

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс шкодує щодо недотримання режиму тиші на сході України на Великодні свята.

Джерело: посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, яку цитує посольство

Пряма мова Сіммонс: "Мені прикро, що ці довгі Великодні вихідні не принесли спокою людям на сході України. Замість очікуваного режиму тиші тривали порушення, зокрема із застосуванням російськими маріонетками важкої артилерії. На жаль, 1 військовослужбовця Збройних Сил України вбито, 7 поранено.

Британія повністю підтримує важливу роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході України. Я глибоко стурбована тим, що російські маріонетки обмежують свободу пересування патрулів ОБСЄ через лінію розмежування, начебто у зв'язку з пандемією коронавірусу".

Деталі: Посол наголосила, що Велика Британія закликає Росію використати свій беззаперечний вплив на збройні формування, які вона підтримує, щоб вони поважали режим тиші та дозволили безперешкодний доступ СММ ОБСЄ та гуманітарним організаціям через лінію розмежування і на території, не підконтрольні уряду.

Велика Британія залишається рішучою у своїй підтримці суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Що передувало: На Великдень бойовики 6 разів відкривали вогонь.

Раніше штаб ООС повідомляв про трьох поранених та 1 загиблого внаслідок обстрілів російських найманців 20 квітня.

Українська правда
Теми: ООС Донбас Велика Британія бойові дії обстріл


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