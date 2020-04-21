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Великобритания возмущена обстрелами боевиков на Пасху

Вторник, 21 апреля 2020, 23:28
Великобритания возмущена обстрелами боевиков на Пасху

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сожалеет о несоблюдении режима тишины на востоке Украины на Пасхальные праздники.

Источник: посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, которую цитирует посольство

Прямая речь Симмонс: "Мне жаль, что эти длинные пасхальные выходные не принесли покоя людям на востоке Украины. Вместо ожидаемого режима тишины продолжались нарушения, в частности с применением российскими марионетками тяжелой артиллерии. К сожалению, 1 военнослужащий Вооруженных Сил Украины убит, 7 ранены.

Великобритания полностью поддерживает важную работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины. Я глубоко обеспокоена тем, что российские марионетки ограничивают свободу передвижения патрулей ОБСЕ через линию разграничения, как будто в связи с пандемией коронавируса".

Детали: Посол отметила, что Великобритания призывает Россию использовать свое неоспоримое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы они уважали режим тишины и позволили беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ и гуманитарным организациям через линию разграничения и на территории, не подконтрольны правительству.

Великобритания остается решительной в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Что предшествовало: На Пасху боевики 6 раз открывали огонь.

Раньше штаб ООС сообщал о трех раненых и 1 погибшего в результате обстрелов российских наемников 20 апреля.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассВеликобританиябоевые действияобстрел
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