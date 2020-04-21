Байден хотел бы сделать Мишель Обаму вице-президентом США

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что взял бы партнером для своей дальнейшей кампании в качестве кандидата в вице-президенты США Мишель Обаму.

Источник: Байден в интервью KDKA

Детали: Байден ответил на вопрос, назначил бы он Мишель Обаму вице-президентом, если бы она захотела: "Я бы взял ее, не моргнув и глазом".

Однако Байден сомневается, что бывшая первая леди заинтересована в работе вице-президентом.

Кандидат в президенты США подчеркнул, что на эту должность рассматривает только женщину.

Прямая речь Байдена: "Я считаю своим долгом, чтобы это была женщина, поскольку важно, чтобы моя администрация выглядела общества, чтобы она была похожа на нацию".

Что было раньше: 13 апреля стало известно, что Джо Байден победил Берни Сандерса на президентских праймериз в штате Висконсин.

Сенатор Берни Сандерс покинул избирательную гонку в США и не будет бороться за номинацию от Демократической партии на президентских выборах.

Обама поддержал Байдена на пост президента США.