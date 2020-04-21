Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден хотел бы сделать Мишель Обаму вице-президентом США

Вторник, 21 апреля 2020, 23:59
Байден хотел бы сделать Мишель Обаму вице-президентом США

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что взял бы партнером для своей дальнейшей кампании в качестве кандидата в вице-президенты США Мишель Обаму.

Источник: Байден в интервью KDKA

Детали: Байден ответил на вопрос, назначил бы он Мишель Обаму вице-президентом, если бы она захотела: "Я бы взял ее, не моргнув и глазом".

Однако Байден сомневается, что бывшая первая леди заинтересована в работе вице-президентом.

Кандидат в президенты США подчеркнул, что на эту должность рассматривает только женщину.

Прямая речь Байдена: "Я считаю своим долгом, чтобы это была женщина, поскольку важно, чтобы моя администрация выглядела общества, чтобы она была похожа на нацию".

Что было раньше: 13 апреля стало известно, что Джо Байден победил Берни Сандерса на президентских праймериз в штате Висконсин.

Сенатор Берни Сандерс покинул избирательную гонку в США и не будет бороться за номинацию от Демократической партии на президентских выборах.

Обама поддержал Байдена на пост президента США.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАвиборыОбама
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
США
В Госдепе США сообщили, как принимали решение о кассетных боеприпасах для Украины
США отреагировали на встречу Путина и Пригожина
Штаты и Британия приветствовали решение Турции поддержать вступление Швеции в НАТО
Последние новости
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
Все новости...
Реклама: