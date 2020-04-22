Рада може в п'ятницю провести відразу два засідання

Верховна Рада у п'ятницю, 24 квітня, може провести два позачергових пленарних засідання, одне – з ініціативи президента Володимира Зеленського, а друге – з ініціативи народних депутатів.

Джерело: заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Так, у п'ятницю о 13.00 – позачергове засідання. І можуть відбутися два позачергових засідання.

Наші депутати теж поставили підписи, там треба 150 підписів народних депутатів (для скликання позачергового засідання – ред.) і буде йтися про створення ТСК з розслідування заяв колишнього міністра фінансів (Ігоря) Уманського про так звані махінації з ПДВ.

На першому позачерговому засіданні, яке ініціює президент, будуть розглянуті проекти постанов про скасування рішення про ухвалення змін до регламенту Ради і про скасування результатів голосування при ухваленні у другому читанні законопроекту про зміни до закону про місцеве самоврядування.

Сьогодні мав бути відомий повний порядок денний. Ми очікуємо, що там будуть ще законопроекти, які вимагають позитивного голосування, тому що треба максимально використати засідання Верховної Ради".

Деталі: Ліга.net пише, що на першому засіданні розглянуть постанови про скасування результатів голосування за закон №1043 про зміни в регламенті. Вони блокують його підписання спікером парламенту Дмитром Разумковим.

У парламенті зареєстровано чотири проекти постанови про скасування результатів голосування 16 квітня про прийняття в цілому законопроекту "Про внесення змін до регламенту Ради щодо протидії зловживанням прав народних депутатів в ході законодавчої процедури".

За проведення другого засідання ще збирають підписи нардепів. На ньому планується розглянути створення ТСК парламенту з розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливої ​​корупції чиновників держвлади, що призвели до збитків для бюджету.

Постанову внесено в парламент головами фракцій "Батьківщина", "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Голос" і групи "За майбутнє".

Цьому передувало: Джерела "Української правди" повідомляли, що Верховна Рада планує провести позачергове засідання 24 квітня – зокрема, щоб розглянути постанови про скасування голосування за зміни до регламенту, хоча за закон про банки у другому читанні поки не братиметься.

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура підтвердив, що позачергове засідання Верховної Ради відбудеться у п’ятницю, але порядок денний ще не знав.