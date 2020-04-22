Рада может в пятницу провести сразу два заседания

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Среда, 22 апреля 2020, 10:11

Верховная Рада в пятницу, 24 апреля, может провести два внеочередных пленарных заседания.

Источник: заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Да, в пятницу в 13.00 – внеочередное заседание. И могут состояться два внеочередных заседания".

Этому предшествовало: Источники "Украинской правды" сообщали, что Верховная Рада планирует провести внеочередное заседание 24 апреля – в частности, чтобы рассмотреть постановление об отмене голосования за изменения в регламент, хотя за закон о банках во втором чтении пока не будет браться.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура подтвердил, что внеочередное заседание Верховной Рады состоится в пятницу, но повестку дня еще не знал.

Темы: Верховная Рада


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