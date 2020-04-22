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Рада может в пятницу провести сразу два заседания

Среда, 22 апреля 2020, 10:11
Рада может в пятницу провести сразу два заседания

Верховная Рада в пятницу, 24 апреля, может провести два внеочередных пленарных заседания, одно – по инициативе президента Владимира Зеленского, а второе – по инициативе народных депутатов.

Источник: заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Да, в пятницу в 13.00 – внеочередное заседание. И могут состояться два внеочередных заседания.

Наши депутаты тоже поставили подписи, там надо 150 подписей народных депутатов (для созыва внеочередного заседания – ред) и речь будет идти о создании ВСК по расследованию заявлений бывшего министра финансов (Игоря) Уманского о так называемых махинациях с НДС.

На первом внеочередном заседании, которое инициирует президент, будут рассмотрены проекты постановлений об отмене решения о принятии изменений в регламент Рады и об отмене результатов голосования при принятии во втором чтении законопроекта об изменениях в закон о местном самоуправлении.

Сегодня должна быть известна полная повестка дня. Мы ожидаем, что там будут еще законопроекты, которые требуют позитивного голосования, потому что надо максимально использовать заседание Верховной Рады".

Детали: Лига.net пишет, что на первом заседании рассмотрят постановления об отмене результатов голосования за закон №1043 об изменениях в регламенте. Они блокируют его подписание спикером парламента Дмитрием Разумковым.

В парламенте зарегистрировано четыре проекта постановления об отмене результатов голосования 16 апреля о принятии в целом законопроекта О внесении изменений в регламент Рады относительно противодействия злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры.

За проведение второго заседания еще собирают подписи нардепов. На нем планируется рассмотреть создание ВСК парламента по расследованию обнародованных в СМИ фактов возможной коррупции чиновников госвласти, которые привели к убыткам для бюджета.

Постановление внесено в парламент главами фракций "Батькивщина", "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Голос" и группы "За будущее".

Этому предшествовало: Источники "Украинской правды" сообщали, что Верховная Рада планирует провести внеочередное заседание 24 апреля – в частности, чтобы рассмотреть постановление об отмене голосования за изменения в регламент, хотя за закон о банках во втором чтении пока не будет браться.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура подтвердил, что внеочередное заседание Верховной Рады состоится в пятницу, но повестку дня еще не знал.

УП, дополнено
Темы: Верховная Рада
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