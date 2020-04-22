У Чорнобильській зоні уже тиждень тліють пеньки
У Зоні відчуження пожежники з 14 квітня борються із осередками тління пеньків та залишків деревини.
Джерело: державна служба з надзвичайних ситуацій
Дослівно: "Основні зусилля спрямовані на локалізацію 3 осередків (с.Розсоха, с.Крива Гора та с.Рудьки – с.Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем".
Деталі: Рятувальники залучені до гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв.
Щоб облаштувати протипожежні розриви залучили важку інженерну техніку та 8 шляхопрокладачів Збройних сил, техніка створила 640 км мінералізованих смуг.
До гасіння залучили 1 тис. 202 осіб та 279 одиниць техніки, з них від ДСНС 1 тис. 68 осіб особового складу та 237 одиниць техніки, у тому числі 3 вертольоти ДСНС (якими 21 квітня здійснено 129 скидів – 258 т води).
Радіаційний фон по Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (Київ – 0,010 мР/год., Київська область – в межах 0,010 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год.).
Нагадаємо:
- У Чорнобильській зоні з 4 квітня гасять пожежу – 14 квітня відкритий вогонь вдалося погасити завдяки дощу, але трава й пеньки досі тліють.
- Через пожежі на Житомирщині та Київщині дуже погіршилося повітря у Києві. Українська столиця декілька днів перебувала в лідерах за індексом забрудненості повітря.
- У МВС створили спеціальну групу з протидії підпалам, Нацгвардія почала антидиверсійну операцію в лісі.
- Пожежа в Житомирській області триває з 16 квітня.
- За попередніми підрахунками, загальна площа збитків внаслідок масових пожежна Житомирщині складає близько 2000 гектар. Орієнтовна сума збитків становить 25 мільйонів гривень.