В Чернобыльской зоне уже неделю тлеют пеньки
В Зоне отчуждения пожарные с 14 апреля борются с ячейками тления пеньков и остатков древесины.
Источник: государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "Основные усилия направлены на локализацию 3 ячеек (с.Розсоха, с.Кривая Гора и с.Рудькы - с.Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяников в ячейках пройденных огнем".
Детали: Спасатели вовлечены в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств.
Чтобы обустроить противопожарные разрывы привлекли тяжелую инженерную технику и 8 дорогопрокладывателей Вооруженных сил, техника создала 640 км минерализованных полос.
К тушению привлекли 1 тыс. 202 человек и 279 единиц техники, из них от ГСЧС 1 тыс. 68 человек личного состава и 237 единиц техники, в том числе 3 вертолета ГСЧС (который 21 апреля осуществлено 129 сбросов - 258 т воды).
Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,010 мР/ч., Киевская область - в пределах 0,010 мР/ч. При допустимом фоне 0,05 мР/ч.).
Предыстория:
- В Чернобыльской зоне с 4 апреля тушат пожар – 14 апреля открытый огонь удалось погасить благодаря дождю, но трава и пеньки до сих пор тлеют.
- Из-за пожаров в Житомирской и Киевской областях очень ухудшился воздух в Киеве. Украинская столица несколько дней находилась в лидерах по индексу загрязненности воздуха.
- По предварительным подсчетам, общая площадь убытков вследствие массовых пожаров на Житомирщине составляет порядка 2000 га. Ориентировочная сумма убытков составляет 25 млн гривен.
- В МВД создали специальную группу по противодействию поджогам, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу.