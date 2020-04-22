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"Нормандська четвірка" узгодила дату переговорів на рівні міністрів

Середа, 22 квітня 2020, 17:54

Відеоконференція за участі міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, України та Росії підтверджена на 30 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на власні джерела.

"Відеоконференція 4 глав МЗС країн "нормандської четвірки" підтверджена на 30 квітня", - сказав співрозмовник.

За даними джерел, останнім міністром, який дав згоду на переговори, став глав МЗС РФ Сєргєй Лавров. При цьому попередні повідомлення російського міністерства вказують на те, що домовленість була досягнута за участі німецької сторони.

"Міністри домовилися врахувати розвиток ситуації при підготовці відеоконференції глав зовнішньополітичних відомств "нормандської четвірки", дата якої буде додатково узгоджена", - йшлося у повідомленні 16 квітня після телефонної розмови Лаврова з німецьким міністром Гайко Маасом.

Після цього було остаточно узгоджено проведення переговорів у форматі відеоконференції.

Раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак висловлював сподівання на проведення саміту у "нормандському форматі" на рівні лідерів країн у квітні.

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Теми: нормандський форматРосіяЄСДонбас
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