"Нормандская четверка" согласовала дату переговоров на уровне министров

1185 просмотров
Среда, 22 апреля 2020, 17:54

Видеоконференция с участием министров иностранных дел Германии, Франции, Украины и России подтверждена на 30 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники.

"Видеоконференция четырех глав МИД стран "нормандской четверки" подтверждена на 30 апреля", - сказал собеседник.

По данным источников, последним министром, давшим согласие на переговоры, стал глав МИД РФ Сергей Лавров. При этом предыдущие сообщения российского министерства указывают на то, что договоренность была достигнута при участии немецкой стороны.

"Министры договорились учесть развитие ситуации при подготовке видеоконференции глав внешнеполитических ведомств "нормандской четверки", дата которой будет дополнительно согласована", - говорилось в сообщение 16 апреля после телефонного разговора Лаврова с немецким министром Хайко Маасом.

После этого было окончательно согласовано проведение переговоров в формате видеоконференции.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду на проведение саммита в "нормандском формате" на уровне лидеров стран в апреле.

Читайте также - "Новые угрозы для Зеленского: какие идеи продвигает Кремль на переговорах по Донбассу"

Темы: нормандский формат Росcия ЕС Донбасс


powered by lun.ua
Материалы по теме
Глава офиса Зеленского назвал главное условие следующей встречи в "нормандском формате" 31 марта 2020, 15:58
Встреча советников лидеров "Нормандского формата" перенесена из-за карантина 13 марта 2020, 15:31
Саммит "Нормандии" будет отложен и может вообще не состояться весной – источник 12 марта 2020, 11:33
Все новости
Главные новости
Разумков назначил внеочередное заседание Рады
Зеленский видит в Саакашвили потенциал
Зеленский не понимает, зачем стране 5 правоохранительных органов
Электронные паспорта: Федоров собрал Зеленского и Авакова на презентации в Zoom
Все новости
читай!

10 книг для тех, кому немного за 10

Медицина

Как коронавирус влияет на тело человека

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!