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"Нормандская четверка" согласовала дату переговоров на уровне министров

Среда, 22 апреля 2020, 17:54

Видеоконференция с участием министров иностранных дел Германии, Франции, Украины и России подтверждена на 30 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники.

"Видеоконференция четырех глав МИД стран "нормандской четверки" подтверждена на 30 апреля", - сказал собеседник.

По данным источников, последним министром, давшим согласие на переговоры, стал глав МИД РФ Сергей Лавров. При этом предыдущие сообщения российского министерства указывают на то, что договоренность была достигнута при участии немецкой стороны.

"Министры договорились учесть развитие ситуации при подготовке видеоконференции глав внешнеполитических ведомств "нормандской четверки", дата которой будет дополнительно согласована", - говорилось в сообщение 16 апреля после телефонного разговора Лаврова с немецким министром Хайко Маасом.

После этого было окончательно согласовано проведение переговоров в формате видеоконференции.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду на проведение саммита в "нормандском формате" на уровне лидеров стран в апреле.

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Темы: нормандский форматРосcияЕСДонбасс
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